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Доллар еще подорожал на торгах 14 марта

валюта, деньги, курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,22 тенге, поднявшись на 1,77 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 66,67 тенге (+0,34) в 12:00 по времени Алматы.

    Курс евро установлен Нацбанком – 487,12 тенге, рубля – 6,04 тенге.

    В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457-461 тенге, евро – по 489-495 тенге, российские рубли – по 5,9-6,2 тенге.

    Нефть немного подешевела утром 14 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% — до 79,92 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,11%, до 73,97 доллара.

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    Ирина Лукичева
    Нацбанк РК KASE
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