Светлана Романовская: Нам нужны грамотные и сознательные потребители

Ежегодно 15 марта в мире отмечается День защиты прав потребителей. В преддверии этого праздника в Алматы состоялась традиционная пресс-конференция, которую проводит РОО "Национальная Лига потребителей".

Самый известный защитник прав потребителей страны и президент РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская рассказала Zakon.kz, с какими проблемами обращаются в их организацию, почему важно отстаивать свои права и что означает народный знак качества "Безупречно".

Национальная Лига Потребителей (НЛП) осуществляет деятельность более 32 лет, объединяет в своих рядах 60 111 членов и c 2000 года является членом Международной организации по защите прав потребителей Consumer International.

Фото: Zakon.kz

По словам Светланы Романовской, с прошлого года и по сей день в их организацию обратились за консультацией больше 4000 граждан. Главная цель Лиги потребителей – формирование активной гражданской позиции у человека, который делает осознанный выбор и несет за него ответственность.

Анализируя статистику обращений, она отметила, что больше всего жалоб поступает на услуги, связанные с электронной торговлей.

"Если смотреть на статистику, то реализация техники ненадлежащего качества (31.7%), нарушения в сфере электронной торговли (14.6%), неисполнение договоров оказания услуг/ выполнения работ в оговоренные сроки (12.5%), жалобы на изготовление некачественной мебели (8.6%), нарушение досудебного порядка рассмотрения потребительских споров (4%), некачественные медицинские услуги (3%), ненадлежащее оказание услуг интернет-провайдерами (1.3%), увеличение стоимости продовольственных товаров или их отсутствие (1%) и иное (23.3%). Общая сумма ущерба, возвращенного гражданам, составляет 246 698 031 тг. 99% обращений было разрешено в досудебном порядке при содействии РОО "Национальная Палата Медиаторов" и Арбитражного суда, что позволило потребителям и предпринимателям сэкономить материальные средства и время, придя к взаимовыгодному решению конфликтов". Президент РОО "Национальная Лига Потребителей" Светлана Романовская

По мнению Светланы Романовской, проблема заключается также в том, что в стране нет независимой экспертизы. А сервисные центры, как правило, делают экспертизу в пользе предпринимателей, потому что не хотят обременять себя судебными процессами. Сложно собрать доказательную база.

Основным способом предотвращения потребительских споров и их эффективное разрешение заключается в просвещении потребителей, а также обучении квалифицированных кадров в сфере защиты прав потребителей. Поэтому в 2022 году РОО "НЛП" реализует проект по обучению преподавателей региональных вузов РК дисциплине "Защита прав потребителей", чтобы в будущем на их базе функционировало Общество по защите прав потребителей, вовлекая студентов в эту деятельность. Сейчас в Лиге более 20 тысяч волонтеров-студентов.

"Проект позволит наращивать потенциал организаций по защите прав потребителей в регионах, чтобы объединить их в единый потребительский голос. РОО "НЛП" осуществляет свою деятельность в крупнейших городах и работает с потребителями. На сегодняшний день представительства уже открыты в Алматы (Каспийский общественный университет, Караганде (Карагандинский университет имени Е.А. Букетова и в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова). В 2023 году планируется открытие еще в 10 регионах". Президент РОО "НЛП" Светлана Романовская

Более того, проект нацелен на определение и понимание правовых, экономических и социальных основ защиты прав потребителей, а также мер по обеспечению потребителей безопасными и качественными товарами и услугами.

Программа проводится в виде организации трехдневного семинара для преподавателей вузов и разработана на основе Конституции РК, Закона РК от 4 мая 2010 года "О защите прав потребителей" и других нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере защиты прав потребителей.

В 2023 году РОО "НЛП" продолжит работать в рамках действующих проектов и планирует провести ряд мероприятий, направленных на освещение преимуществ перехода к экологически чистой энергии. Основная деятельность Лиги будет заключаться в проведении круглых столов, семинаров для повышения осведомленности о своих правах и обязанностях потребителей в данном вопросе.

По словам Светланы Романовской, сегодня растет количество контрафактной продукции с фиктивными сертификатами качества, которые несут угрозу здоровью населения. В качестве примера Светлана Романовская продемонстрировала конфеты китайского производства.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня очень много детей страдают аллергией. Это связано в том числе с потреблением некачественных продуктов. Например, такие конфеты с сомнительным составом и неизвестным производителем на одном из рынков стоят 30 тенге, а в маленьких магазинах – 50 тенге. Конечно, все это доступно детям, а родители не всегда могут контролировать, что покупают их дети. Поэтому я считаю, что таких товаров не должно быть. Мы пытались дозвониться на указанные телефоны, но они недоступны. Я считаю, что бездействие государственных органов в таких ситуациях недопустимо, так как это касается здоровья детей. Поэтому с такими недобросовестными предпринимателями нужно бороться. В Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы (Минздрав) Лига обращалась с этой проблемой, результата нет". Президент РОО НЛП Светлана Романовская

Между тем Светлана Романовская рассказала, какие предприниматели могут быть удостоены народного знака качества "Безупречно" и по какой системе отбирают победителей.

"В этом году будет 24-я церемония награждения народным знаком качества "Безупречно". Мы проводим независимое исследование и говорим потребителю, что, приобретая товар с таким знаком, он будет безопасным, качественным и соответствует всем государственным стандартам, а мы за это несем ответственность. В первую очередь мы делаем это для того, чтобы подстраховать потребителя. В случае если потребителя не устроит товар либо нанесет ему какой-то вред, Лига потребителей не просто выплатит человеку материальный и моральный ущерб, но и будет разбираться с предпринимателями. За 24 года разочарований в деятельности "Безупречных" не было". Президент РОО НЛП Светлана Романовская

На вопрос, что предпринимателям даст знак "Безупречно", президент организации отметила, что это в первую очередь дает признание и гарантию качества их товара и бренда.

Вместе со знаком этого качества мы даем предпринимателям наш QR-код, с помощью которого потребитель может перейти на наш сайт и написать жалобу, если он столкнется с нарушением его прав. Это может быть сфера услуг или какой-нибудь товар.

Кроме того, Светлана Романовская отметила, что знак "Безупречно" позволит потребителю сделать правильный выбор, а для предпринимателя это будет обратной связью. Он будет понимать, что ему необходимо улучшить, чтобы стать конкурентоспособней.

28 апреля в 11:00 на базе Каспийского общественного университета (г. Алматы, проспект Достык, 85а) состоится XXIV церемония награждения народным знаком качества "Безупречно" www.potrebitel.kz, в которой примут участие 15 номинантов и более 1200 потребителей.