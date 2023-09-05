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Как изменится закон о защите прав потребителей, рассказали в Алматы

Как изменится закон о защите прав потребителей, рассказали в Алматы Фото: Департамент по защите прав потребителей
Департамент торговли и защиты прав потребителей Алматы совместно с РОО "Национальная лига потребителей" и представителями бизнеса провели общественное заседании по обсуждению законопроекта по защите прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

Законопроект о защите прав потребителей сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе, одним из основных изменений которого является отмена трехступенчатого алгоритма для упрощения процедуры защиты своих прав.

В частности, одна из норм нового законопроекта позволяет потребителю на его усмотрение выбрать способ защиты своих нарушенных прав и законных интересов. Так, потребитель вправе обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю), в общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы), к омбудсмену, в уполномоченный орган, государственные органы, к субъекту внесудебного урегулирования потребительского спора, ну или в конечном итоге в суд.

"Хотелось бы отметить, что упрощается процесс, который предусматривает обязательную досудебную процедуру и после принятия законопроекта о защите прав потребителей будет действовать алгоритм, который предоставляет возможность для оперативного и своевременного реагирования в части защиты своих прав. У потребителя будет возможность для решения спорных вопросов: сразу подать иск в суд, либо путем медиации, то есть процесса урегулирования спорного вопроса с продавцом."Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы Геннадий Данияров


Как изменится закон о защите прав потребителей, рассказали в Алматы

Фото: Департамент по защите прав потребителей

В свою очередь президент республиканского общественного объединения "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская отметила, что для предупреждения нарушений прав и законных интересов потребителей, а также для информирования о положительных практиках субъектов предпринимательства, соблюдающих законодательство РК о защите прав потребителей, общественные объединения в области защиты прав потребителей осуществляют общественный мониторинг деятельности субъектов предпринимательства.

"То есть посещаем места реализации товара, доступных для потребителей, с применением фото, аудио- и видеофиксации действий, с учетом норм законодательства. Также на постоянной основе нами проводятся совместные с департаментом мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и уровня информированности потребителей о возможностях защиты своих прав и законных интересов", - сказала  она. 

Глава департамента также обратил внимание представителей бизнеса на то, что для оперативного решения споров между потребителем и продавцом продолжает успешно реализовываться Единая информационная система защиты прав потребителей "e-tutynushy.kz", предназначенная для автоматизации процесса приема и рассмотрения обращений потребителей.

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