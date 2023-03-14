В ЕНПФ рассказали, почему нельзя все накопления инвестировать в одну валюту

Пенсионные накопления вкладчиков и получателей ЕНПФ состоят из поступающих на индивидуальный пенсионный счет взносов и начисляемого инвестиционного дохода, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ЕНПФ, таким образом, инвестиционный доход с момента поступления на индивидуальный пенсионный счет становится частью пенсионных накоплений, которые можно получить в виде ежемесячных выплат при наступлении пенсионного возраста, при переезде за рубеж, по наследству.



С целью получения инвестиционного дохода пенсионные накопления казахстанцев размещаются управляющими пенсионными активами (Национальным банком РК и управляющими инвестиционным портфелем) в нашей стране и за рубежом в разные финансовые инструменты в различных секторах экономики в местной и иностранной валютах.

Инвестиционный доход состоит из:

вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям),

доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов,

доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д.

"Изменение рыночной стоимости этих инструментов, а также волатильность курсов иностранных валют влияет на размер инвестиционного дохода", – говорится в сообщении.

В ЕНПФ привели пример такой ситуации. Сейчас вкладчики видят в выписках изменения инвестиционной составляющей своих накоплений.

"В результате продолжительного укрепления тенге по отношению к доллару возникла отрицательная курсовая разница. С начала 2023 года наблюдается планомерное снижение курса доллара по отношению к тенге, который составил на 1 января – 462,65 тенге, на 1 февраля– 460,51 тенге и по состоянию на 6 марта (дата последней переоценки портфеля ФИ ПА Фонда) – 431,08 тенге (минимальное значение за последние 12 месяцев). Так произошло укрепление тенге в феврале – порядка 3,2%, а в первой декаде марта – еще около 2%", – отметили в пресс-службе ЕНПФ.

Таким образом, как заявили в Фонде, краткосрочные изменения инвестиционного дохода в основном обусловлены возникновением отрицательной курсовой разницы вследствие переоценки валютной доли, находящейся в инвестиционном портфеле пенсионных активов, которая на 1 марта составляет порядка 30% от общего объема АО "ЕНПФ", а также продиктованы изменением рыночной стоимости финансовых инструментов.

"Динамика тенге в краткосрочной перспективе зависит от различных внешних и внутренних факторов. Геополитическая ситуация оказывает прямое воздействие на курс тенге, т.к. глобальные события отражаются на обменных курсах". Пресс-служба ЕНПФ

Однако диверсификация (расширение ассортимента и переориентация рынков сбыта) инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений.

В Фонде отметили, что по результатам инвестиционной деятельности доход, заработанный управляющими с начала года, по состоянию на 1 марта составил 210,5 млрд тенге.

Кроме того, в ЕНПФ напомнили, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года. Результаты краткосрочных периодов не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры. Инвестиционная доходность с года основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2023 года нарастающим итогом составила 740,12 % при инфляции за весь период 695,96 %. Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде значительно превышает инфляцию.

В конце января сообщалось, что Нацбанк планирует купить около 2 млрд долларов на KASE для ЕНПФ.

По итогам 2022 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, которые находятся в доверительном управлении Национального банка, снизилась по сравнению со средними значениями за предыдущие периоды и составила 6,55%.