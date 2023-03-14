Синоптики рассказали, где в Казахстане будет погода без осадков 15 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Как отметили синоптики, лишь на западе и востоке Казахстана под влиянием поля повышенного давления будет погода без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, в северной части страны – гололед, метель, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром –осадки (преимущественно снег), поземок. Гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0-2°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.