Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об органах военной полиции", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование деятельности органов военной полиции.

В частности, предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.

Кроме того, закон регулирует принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.

Документ также регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.

После введения в действие нового закона прежний от 2005 года утратит свою силу.

Кроме того, глава государства подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны", которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, а также в восемь действующих законов.