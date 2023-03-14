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Можно ли сдавать ЕНТ в другом городе

Можно ли сдать ЕНТ в другом городе Фото: Центр национального тестирования
Ученик 11 класса Алматы на сайте электронного правительства задал вопрос: может ли он на летних каникулах сдать ЕНТ в Восточно-Казахстанкой области, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве науки и высшего образования ответили, что согласно Правилам проведения единого национального тестирования прием заявлений для участия в тестировании осуществляется в онлайн режиме на сайте Национального центра тестирования.

"При подаче заявления тестируемый может выбрать любой регион сдачи ЕНТ независимо от места жительства", - резюмировали в министерстве.

В 2023 году абитуриенты смогут сдать ЕНТ пять раз: для обучения на платной основе в январе, марте и августе, для участия в конкурсе грантов необходимо сдать основное ЕНТ (2 раза) в мае-июне.

Неизменным осталось количество предметов – 5, из них три обязательных и два профильных.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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