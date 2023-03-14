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Рост криптовалют – это нервная реакция рынка на кризис в банковской системе США

рост криптовалют, банковский кризис Фото: pixabay
Эксперты рассказали о потенциальных рисках для финансовой системы Казахстана на фоне банкротств американских банков. Станет ли начавшийся кризис банковской системы США полномасштабным и если ли связь между рисками на финансовом рынке с укреплением крипты – подробнее в материале Zakon.kz.

С точки зрения экспертов казахстанского финансового рынка, рынок всегда нервно реагирует не только на события, но и даже на слова.

Пока для Казахстана рисков нет

По мнению экономиста Рустема Жансеитова, пока дело касалось одного-двух банков в США, для Казахстана серьезных рисков не было.

"Но сейчас уже пошли неприятные звоночки, что стали сыпаться и другие банки. Возможно, дело в том, что экономика США вынуждена тратить огромные средства на войну и военно-промышленный комплекс. Пошел перекос. Естественно, он не проходит незаметно для мировой финансовой системы. Для нас это первые предупреждения. Для нас риски в том, что колебания доллара всегда влияют на тенге. Доллар сейчас очень чувствителен к внешним раздражителям. Поэтому для нашей валюты эта ситуация ничего хорошего не сулит".Экономист Рустем Жансеитов

Что касается роста криптовалют, то это, по мнению эксперта, происходит из-за того, что игроки рынка видят в криптовалютах альтернативу сохранения и умножения своих инвестиций.

"Но я бы не уповал на криптовалюту – первоначально рынок всегда реагирует нервно. За резким ростом часто следует не менее стремительный спад. Все мы знаем, какие проблемы у них (криптовалют – Прим.ред.) бывают с той же ликвидностью и волатильностью. Пока они мало чем подкреплены и не везде котируются", – отметил Рустем Жансеитов.

Перерастет ли крах банковской системы в США в мировой финансовый кризис

Другие эксперты не исключают серьезных последствий, если банковский кризис продолжит расти и расширяться. По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, пока о масштабах и глубине кризиса можно только догадываться, но в исторические аналогии напрашивается кризис 2008-2009 года, который впоследствии распространился на весь мир и породил жесткий долговой кризис в Европе.

"Тогда мировую экономику удержать от краха удалось за счет печатного станка, сейчас это едва ли возможно. Уже нельзя прежним рецептом лечить болезнь, которая была и вызвана этим самым лечением - простым печатанием денег можно купировать и отложить кризис на некоторое время, но не ликвидировать его. Крах банковской системы, по сути, грозит перерасти в глобальный крах мировой финансовой и экономической системы, в которую Казахстан плотно интегрирован в виде поставщика сырья и реципиента инвестиций".Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Он также отмечает, что сегодня криптовалюты укрепляются лишь в связи с происходящими событиями в банковском секторе.

"Крипта укрепляется на фоне бегства из банковского сектора, который начинает трещать по швам, поскольку начала рассматриваться как своего рода актив-убежище и альтернатива фиатным деньгам в перспективе", – говорит Арман Бейсембаев.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Чеботарев, считает, что пока еще рано говорить о полномасштабном и мировом кризисе в банковской системе.

"Сегодня это лишь проблемы США и их банков. Казахстана это никак не касается. Более того, для нас ситуация разительно отличается от 2008 года, когда наши банки кредитовались на западе и в валюте, а потом не смогли вернуть эти долги. Сейчас у казахстанских банков переизбыток ликвидности. Нас может штормить в случае, если этот кризис станет мировым, но пока об этом говорить слишком рано".Финансовый аналитик Андрей Чеботарев

В заключение отметим, что во вторник, 14 марта 2023 года, рынки продолжают демонстрировать резкие потери. Так, крах банка Силиконовой долины отразился на китайских стартапах, особенно тех, которые поддерживаются фондами, деноминированными в долларах США. Наличие банковского счета в рухнувшем Silicon Valley Bank позволяло китайским стартапам получать финансирование от американских инвесторов, с прицелом на публичное размещение акций в США.

В целом, мировой фондовый рынок идет вниз, знаменуя крутой бычий разворот. Как долго продержится данный тренд пока сказать трудно. Многое зависит от политики Федрезерва США и решения принятого на заседании ФРС 21-22 марта.

Дулат Тулепов

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Редакция Zakon.kz
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