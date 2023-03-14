Ситуация в Украине: США призывают Си Цзиньпина к контакту с Зеленским, зерновая сделка продлена
Фото: un.org
Международный суд возбудит против России дело о военных преступлениях, пишет New York Times, расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза, сообщает Zakon.kz.
- Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта в Украине в мирное русло, но пока это невозможно, РФ должна достигнуть своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Международный суд возбудит против России дело о военных преступлениях, пишет New York Times со ссылкой на свои источники. Дмитрий Песков ответил, что Россия не признает Международный уголовный суд и его юрисдикцию.
- США призывают Си Цзиньпина к контакту с Зеленским, чтобы Пекин услышал от Киева мнение о ситуации вокруг Украины, сообщили в Белом доме.
- Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько, чтобы можно было удвоить производственные мощности, передает Bloomberg со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
- Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро по данным Евростата.
- Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
- Зерновую сделку, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, продлили на 60 дней.
- Вторая часть зерновой сделки, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Россия передала ООН копию переписки со странами, расследующими теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Из нее следует, что другие государства недостаточно информируют РФ по данному вопросу.
- Фракция левых в Европарламенте предложила резолюцию с осуждением расширения НАТО на восток, сообщается на сайте ЕП.
- Президент России Владимир Путин встретился с рабочими на авиазаводе в Улан-Удэ. При общении с ними глава российского государства заявил, что из Украины стали делать анти-Россию и устроили переворот.
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