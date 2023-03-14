Ситуация в Украине: США призывают Си Цзиньпина к контакту с Зеленским, зерновая сделка продлена

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Международный суд возбудит против России дело о военных преступлениях, пишет New York Times, расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза, сообщает Zakon.kz.

Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта в Украине в мирное русло, но пока это невозможно, РФ должна достигнуть своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Международный суд возбудит против России дело о военных преступлениях, пишет New York Times со ссылкой на свои источники. Дмитрий Песков ответил, что Россия не признает Международный уголовный суд и его юрисдикцию.

США призывают Си Цзиньпина к контакту с Зеленским, чтобы Пекин услышал от Киева мнение о ситуации вокруг Украины, сообщили в Белом доме.

Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько, чтобы можно было удвоить производственные мощности, передает Bloomberg со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро по данным Евростата.

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Зерновую сделку, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, продлили на 60 дней.

Вторая часть зерновой сделки, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия передала ООН копию переписки со странами, расследующими теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Из нее следует, что другие государства недостаточно информируют РФ по данному вопросу.

Фракция левых в Европарламенте предложила резолюцию с осуждением расширения НАТО на восток, сообщается на сайте ЕП.

Президент России Владимир Путин встретился с рабочими на авиазаводе в Улан-Удэ. При общении с ними глава российского государства заявил, что из Украины стали делать анти-Россию и устроили переворот. Читайте также Цены на газ в Европе упали почти на десять процентов Bloomberg: из-за банкротства SVB мировые акции потеряли $465 миллиардов Очередная иллюзия озадачила пользователей соцсети

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