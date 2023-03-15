Рыбакина прошла в четвертьфинал женского "Мастерса" в США

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сумела пробиться в восьмерку лучших теннисисток крупного турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, обыграв на пути россиянку Варвару Грачеву, сообщает Zakon.kz.

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Российская теннисистка, которая занимает 66-е место в мировом рейтинге, дала бой Рыбакиной в первой партии. Однако Елена сумела сломить сопротивление Варвары, взяв первый сет со счетом 6:3. А во второй части игры казахстанка была неудержима и закончила матч с полным преимуществом – 6:0.

Рыбакина затратила один час и 20 минут на победу, которая позволила ей выйти в стадию четвертьфинала одиночного разряда данных соревнований, где ее ждет представительница Чехии Каролин Мухова.



Также успехом завершился матч другого казахстанского теннисиста Александра Бублика, который в первом круге турнира из серии ATP Challenger Tour Arizona Tennis Classic (США) в трех сетах обыграл американца Дениса Кудлу – 7:6 (9), 4:6, 6:2.