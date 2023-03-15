Экспедитор не в ту страну отправил вещи казахстанца

Экспедитор должен был отправить личные вещи и мебель казахстанца в Азербайджан, а отправил в Турцию, где груз был утерян, сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошел суд по делу о взыскании суммы материального ущерба и компенсации морального вреда с экспедитора.

"По договору транспортной экспедиции ответчик должен был организовать перевозку личных вещей и мебели истца из Казахстана в Азербайджан. По ошибке ответчика груз был отправлен в Турцию, и затем был там утерян", – говорится в сообщении суда.

Истец требовал с ответчика стоимость груза – 6 млн тенге – и компенсацию морального вреда – 10 млн тенге. Он заявил, что среди утерянного груза были дорогие для его памяти вещи, такие как фотографии покойных родителей.

Ответчик в ходе судебного разбирательства с иском не согласился и строил линию защиты на том, что перевозку осуществлял не он, а другие лица.





"Поскольку между истцом и ответчиком заключен договор транспортной экспедиции, то действия лиц, осуществлявших перевозку груза, организовывались ответчиком в рамках оказания им транспортно-экспедиторских услуг", – сообщили в суде.

Экспедитор заплатит за моральный вред 500 тысяч тенге.

Решение не вступило в законную силу.