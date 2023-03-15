В Алматы пройдет Скрипичный вечер с Айман Мусахаджаевой

17 марта 2023 года в 19.00 в Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится концерт "Скрипичный вечер с Айман Мусахаджаевой" с участием Государственного академического симфонического оркестра РК им. Т. Абдрашева.

Главный дирижер и художественный руководитель вечера – Канат Омаров.

Дирижер вечера – обладатель золотой медали Австрийской Республики Эрнест Хетцль (Австрия).

В программе: А. Дворжак – Симфония №8 Соль мажор, op. 88, B. 163.

Фото: Казахская государственная филармония им. Жамбыла

Айман Мусахаджаева – всемирно известная скрипачка, художественный руководитель Казахского государственного симфонического оркестра, видный общественный деятель, народная артистка РК, Қазақстанның Еңбек Ері.

Кроме того, в 1991 году по ее инициативе был создан Казахский государственный симфонический оркестр. Имя Айман Мусахаджаевой внесено во Всемирный почетный список IВС "2000 выдающихся музыкантов XX века" за особые достижения в сфере музыкального искусства в энциклопедический словарь Кембриджского университета "Выдающиеся музыканты ХХ века". Лауреат международных конкурсов в Белграде, Италии, Японии, Финляндии, России и др. Обладатель почетного звания ЮНЕСКО "Артист за Мир". Международным Биографическим центром г. Кембриджа присвоено почетное звание "Международный музыкант 2003 года".

Эрнест Хетцль (дирижер, Австрия) – профессор истории музыки Университета музыки Граца. Художественный руководитель Musikverein Kärnten и Jeunesse Kärnten. Президент Live Music Now (Иегуди Менухин) Каринтия.

Сотрудничает с известными оркестрами, такими как Загребский филармонический оркестр, Нюрнбергский симфонический оркестр, Литовский камерный оркестр, Словацкая филармония, Симфонический оркестр Словацкого радио, Симфонический оркестр Пражского радио, Берлинский симфонический оркестр, Будапештский симфонический оркестр MAV, Камерный оркестр Венского симфонического оркестра, Cameristi della Scala, Оркестр Чайковского Москва, Оркестр Новая Россия (Юрий Башмет), Оркестр Нового города Токио, Филармонический оркестр Шэньчжэня, Берлинский симфонический оркестр и т.д.

Эрнест Хетцль владеет 10 языками.

