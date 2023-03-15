Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 15 марта 2023 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,22 тенге, евро – 490,75 тенге, рубля – 6,09 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге. Читайте также Bloomberg: из-за банкротства SVB мировые акции потеряли $465 миллиардов Рост криптовалют – это нервная реакция рынка на кризис в банковской системе США В ЕНПФ рассказали, почему нельзя все накопления инвестировать в одну валюту

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