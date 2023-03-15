Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,22 тенге, евро – 490,75 тенге, рубля – 6,09 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 496 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,2 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге.