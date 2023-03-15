Пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика в Усть-Каменогорске

Фото: unsplash

В Усть-Каменогорске сотрудники пожарной части №8 исполнили мечту пятилетнего Алана Нұрлана. Об этом корреспонденту Zakon.kz 15 марта 2023 года рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В пожарную часть №8 Усть-Каменогорска обратилась мама мальчика. "В свой день рождения он захотел побывать в гостях у спасателей. Мама попросила сотрудников части исполнить давнюю мечту ребенка в свое пятилетие". Пресс-служба ДЧС ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО В областном ДЧС отметили, что пожарные ПЧ №8 осуществили желание Алана. "Показали современную пожарно-спасательную технику, познакомили с караулом и условиями, в которых они несут свою непростую службу. Мальчик примерил боевую одежду и был очень счастлив, что его детская мечта наконец-то сбылась". Пресс-служба ДЧС ВКО 27 февраля 2021 года сообщалось, что алматинские пожарные исполнили заветную мечту особенного мальчика – Таиру Бурханову удалось на один день стать огнеборцем.

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