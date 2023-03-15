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Пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика в Усть-Каменогорске

Пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика в Усть-Каменогорске Фото: unsplash
В Усть-Каменогорске сотрудники пожарной части №8 исполнили мечту пятилетнего Алана Нұрлана. Об этом корреспонденту Zakon.kz 15 марта 2023 года рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В пожарную часть №8 Усть-Каменогорска обратилась мама мальчика.

"В свой день рождения он захотел побывать в гостях у спасателей. Мама попросила сотрудников части исполнить давнюю мечту ребенка в свое пятилетие".Пресс-служба ДЧС ВКО
Пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В областном ДЧС отметили, что пожарные ПЧ №8 осуществили желание Алана.

"Показали современную пожарно-спасательную технику, познакомили с караулом и условиями, в которых они несут свою непростую службу. Мальчик примерил боевую одежду и был очень счастлив, что его детская мечта наконец-то сбылась".Пресс-служба ДЧС ВКО

27 февраля 2021 года сообщалось, что алматинские пожарные исполнили заветную мечту особенного мальчика – Таиру Бурханову удалось на один день стать огнеборцем.

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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