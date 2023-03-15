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36-летняя актриса Линдси Лохан впервые станет мамой

36-летняя актриса Линдси Лохан впервые станет мамой Фото: Instagram/p/Cpxs02Qhs_S
Американская актриса и певица Линдси Лохан на странице в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью: она впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.

"Мы счастливы и взволнованы!" – заявила модель.

Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию. Поздравления написали такие известные личности, как Элизабет Гиллис, Пэрис Хилтон, Аманда Сайфред, Донателла Версаче и другие.

Ранее в СМИ широко обсуждались ее нарко- и алкозависимости: из-за чего она прервала на некоторое время карьеру.

В 2016 году Лохан сказала, что изучает ислам. И уже через два года она появилась на модном показе в хиджабе.

В 2022 году модель вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса.

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