36-летняя актриса Линдси Лохан впервые станет мамой

Американская актриса и певица Линдси Лохан на странице в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью: она впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.

"Мы счастливы и взволнованы!" – заявила модель.

Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию. Поздравления написали такие известные личности, как Элизабет Гиллис, Пэрис Хилтон, Аманда Сайфред, Донателла Версаче и другие.

Ранее в СМИ широко обсуждались ее нарко- и алкозависимости: из-за чего она прервала на некоторое время карьеру.

В 2016 году Лохан сказала, что изучает ислам. И уже через два года она появилась на модном показе в хиджабе.

В 2022 году модель вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса.