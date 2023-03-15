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Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта

Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

16 марта – переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, поземок. Ветер северо-западный, западный 7-12, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0 градусов.

17 марта – переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем около 0 градусов.

18 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

Алматы

16 марта – переменная облачность, ночью и утром – ливневой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3, днем +8+10 тепла.

17 марта – облачно, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +0+2°С, днем +7+9°С.

18 марта – облачно, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем 0+2°С.

Шымкент

16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.

17-18 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

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