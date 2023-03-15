Курс доллара приблизился к 465 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,79 тенге, поднявшись на 5,83 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил тенге 67,26 (+0,59) в 12:00 по времени Алматы.



Курс евро установлен Нацбанком – 490,75 тенге, рубля – 6,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463-469 тенге, евро – по 497-504 тенге, российские рубли – по 6-6,3 тенге.

Трейдеры спрогнозировали рост нефтяных запасов в США. Так, 15 марта цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39% — до 78,53 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 72,41 доллара.

