"Пойдем гулять!": какие мероприятия стоит посетить в праздничные выходные в Астане и Алматы

Наурыз – один из самых любимых и ожидаемых праздников казахстанцев. Это не только начало весны и пробуждения природы, но и повод отдохнуть и получить яркие впечатления. Есть много вариантов, чем можно заняться на длинных выходных. Zakon.kz подготовил подборку мероприятий в двух городах.

Люди всегда по-особенному ждут этот светлый праздник, который является не просто днем весеннего обновления природы, но и символом благополучия, семейных и культурных ценностей, а также единения народа.

По всей стране празднование Наурыза сопровождается насыщенными и яркими мероприятиями. В эти дни горожане с удовольствием выходят на площади семьями и участвуют в народных гуляниях, радуясь наступлению главного праздника весны.

Между тем в Алматы главные праздничные мероприятия начнутся 21 марта с утра с яркого "Шествия Наурыза". По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай хана до улицы Толе би пройдут герои эпосов, легенд, сказок и беркутчи. Всего в этом театрализованном шествии примут участие более 500 человек.

В этот же день в 11:00 на площади "Астана" вниманию алматинцев и гостей города будет представлен гала-концерт "Наурыз-думан". Артисты исполнят как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене будет развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором примут участие актеры и детские коллективы.

С 21 марта по 26 марта на площади Абая горожане смогут посетить гастрономический фестиваль "Almaty weekend". Здесь можно будет не только хорошо провести время, но и попробовать новые блюда.

На следующий день, 22 марта, в 17:00 на площади "Астана" пройдет грандиозный концерт "Zhuldyzdy Almaty". Специально для алматинцев и гостей города выступят любимые казахстанские артисты, которые исполнят популярные хиты и зажигательные танцы.

По доброй традиции во время праздничных мероприятий 21-22 марта всех пришедших будут угощать наурыз коже и баурсаками. Всего планируется угостить 60-ю тоннами национальных блюд.

Кроме того, с 18 по 24 марта по улицам Панфилова и Жибек Жолы пройдет фестиваль "Наурыз Fest". В эти дни художники и ремесленники представят свои работы и изделия на специальной выставке. Посетители смогут прикоснуться к процессу технологии ковроткачества, росписи по шелку и керамике, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. Гостей праздника будут развлекать аниматоры, а желающие смогут поучаствовать в народном караоке, танцевальном флешмобе, конкурсах и розыгрышах подарков.

Не забыли организаторы праздника и про самых маленьких алматинцев. Для них установят специальную детскую площадку со стороны проспекта Абылай хана, где их будут веселить аниматоры, артисты цирка, театра кукол, ростовых кукол, а также персонажей из народных сказок. Кроме того, на локации установят игровые фигуры, где запланировано проведение познавательных программ, семейных и детских игр-эстафет.

Любители хэнд-мейда смогут приобрести изделия ручной работы на ярмарке ремесленников и выставке прикладного искусства. Они расположатся на 10 специальных прилавках в виде повозок (арба) и в шатрах.

Помимо этого, для самых активных гостей организуют и спортивную зону. Она будет находиться по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева. Здесь пройдут спортивно-развлекательные национальные состязания "Асық ату", "Жамбы ату", "Арқан тартыс", "Қол күрес", "Қазақша күрес", "Көкпар тарту" и "Тоғыз құмалақ".

А на территории театра традиционного искусства "Алатау" с 21 по 23 марта будет развернут настоящий этногородок со сценой для выступления артистов и показа театрального спектакля "Наурыз-думан". Там также пройдут выставки ремесленников, картин, мастер-классы, флешмобы, шествие ростовых кукол, спортивные состязания.

В целом, празднование Наурыза в Алматы стартовало с 14 марта и завершится 24 марта. Во всех районах города на сценах будут исполнены лучшие произведения казахского музыкального фольклора. Посетить их можно будет с 17:00 до 20:00.

Что касается столицы, то в честь празднования Наурыза в Астане проведут более 100 разноформатных мероприятий. Жители и гости города столицы смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.

Так, с 15 марта Централизованная библиотечная система проводит праздничный вечер "Армысың, әз-Наурыз", а 16 марта – демонстрацию национальных традиций "Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні Наурыз".

Кроме того, 16-17 марта в организациях образования Астаны пройдут тематические выставки, конференции в библиотеках и музеях для учащихся, а также встречи с учителями-ветеранами, театрализованные представления, конкурсы. В учебном центре "Өркен" организуют турнир по национальным играм "Наурыз той басталды".

Помимо этого, также будет организован ряд праздничных мероприятий.

Праздничная выставка "Қош келдің – әз-Наурыз" пройдет с 16 по 28 марта с 10:00 до 18:00 в Музее Сакена Сейфуллина.

С 17 по 31 марта в столичном театре кукол для юных зрителей организуют шоу ростовых кукол "Наурыз - думан".

17 марта Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева приглашает всех ценителей классической музыки посетить концерт "Палитра созвучий", на котором Камерный хор представит программу, созданную совместно с Гамбургским женским хором из Германии.

20 марта в 19:00 на этой же сцене будут вручать национальную премию в сфере культуры "Наурыз ұлттық сыйлығы".

В этот же день Дворец школьников имени аль-Фараби готовит танцевальный флешмоб "Қара жорға" и челлендж кюев "Наурыз – думан".

21 марта Музыкальный театр юного зрителя представит вниманию зрителей премьерный спектакль "Конец лета". 22 марта здесь покажут музыкальную драму "Абай-Тогжан", а 23 марта – премьеру музыкально-драматической постановки "Гауһартас".

В первый выходной праздника, 21 марта, в Центральном концертном зале астанчан и гостей города порадуют концертом "Әнім сен едің". На сцене прозвучат самые популярные песни выдающегося казахского композитора-песенника Шамши Калдаякова в современной обработке в исполнении ведущих солистов страны, молодых и талантливых исполнителей, популярных звезд современной эстрады.

С 21 по 23 марта на территории Международного выставочного центра ЭКСПО посетители смогут посетить восточную ярмарку "Наурыз базары". Здесь представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров. Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. А настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни.

Кроме того, 21 марта на открытой площадке около сферы Nur Alem территории ЭКСПО откроется фестиваль кочевой цивилизации "Наурыз мейрамы". Он будет работать также 22 и 23 марта с 11:00 до 18:00. В рамках фестиваля будут проходить соревнования по национальным видам спорта среди жителей столицы в честь праздника.