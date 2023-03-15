Каким образом мультфильмы и фильмы для семейного просмотра будут отбирать для дубляжа на казахский язык

Министр культуры и спорта приказом от 10 марта 2023 года утвердил Правила отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию РК, для дубляжа на казахский язык, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что для финансирования детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию республики, для дубляжа на казахский язык Государственный центр поддержки национального кино до 1 сентября календарного года проводит отбор фильмов для дубляжа.

Для участия в отборе фильмов для дубляжа заявители не позднее даты и времени окончания приема заявок, указанных в объявлении, вносят в Центр нарочно и электронном виде заявление, а также следующие документы и материалы:

копию документа, удостоверяющего личность, для физического лица или справку о государственной регистрации (перерегистрации) для юридического лица;

презентацию фильмов, где указываются наименования фильмов, краткая информация об авторе (авторах) сценария, режиссере-постановщике, субъектах кинематографической деятельности, описываются основные персонажи, содержатся тизер-постер, плакат или другие рекламные материалы;

краткое содержание фильмов (синопсис);

смету затрат на дублирование фильмов;

копии договоров о намерении на осуществление дублирования с кинематографической организацией.

К документам на иностранном языке прилагаются их нотариально засвидетельствованный перевод на казахском или русском языках.

Представленные документы и материалы не рецензируются и возврату не подлежат.

Отбор фильмов для дубляжа состоит из следующих этапов:

публикации объявления о начале предварительного онлайн-голосования по отбору фильмов для дубляжа на интернет-ресурсе Госцентра поддержки национального кино;

приема заявок Центром от заявителей;

рассмотрения заявок;

размещения информации про фильмы на интернет-ресурсе Центра для предварительного голосования.

Предварительное голосование проводится на интернет-ресурсе Центра. Голосовать может любой пользователь, пройдя регистрацию.

Итоговое решение о дубляже фильма принимает Межведомственная комиссия по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии на основе заключения Экспертного совета.

Решение оформляется приказом уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2023 года.