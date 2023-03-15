Сенаторы одобрили проект Соцкодекса в первом чтении

Депутаты Сената 15 марта одобрили в первом чтении проект Социального кодекса, направленный на изменение государственной социальной поддержки граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова отметила, что Социальный кодекс кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

Одна из новелл кодекса касается системы социального страхования пенсии. Она пояснила, что действующая система страхования по пяти социальным рискам будет сохранена, но изменится ее целевая задача.



"Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан. При этом главным трендом предлагаемых изменений является участие в системе социального обеспечения государства работодателей и работников. Во-вторых, усиление взаимосвязи между стажем участия в системе, размерами социальных выплат и поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы". Тамара Дуйсенова

Что касается изменений в пенсионной системе, то, как подчеркнула глава Минтруда, действующая система охватывает три поколения пенсионеров. Поэтому граждане, вышедшие на пенсию до 1998 года и после, основную часть пенсионных выплат будут получать от государства, а будущие пенсионеры – из накопительной пенсионной системы.

"С этой целью для действующих пенсионеров изменяются параметры базового исчисления солидарной пенсии. Эти изменения вносятся для увеличения размеров пенсий, где большая доля будет выплачиваться за счет государства. А для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей". Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

Кроме того, проектом кодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управление своими пенсионными активами. Теперь установленный порог достаточности будет использован исключительно для изъятия вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятия или от всей накопленной суммы, вкладчики смогут передать в частное управление.

"Необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Нацбанк. Обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частной управляющей компании должен оценивать возможные риски, – уточнила Дуйсенова.

Еще одна новелла Соцкодекса предусматривает подходы в обеспечении занятости населения. Министр отметила, что в Казахстане либерализуют рынок труда и признают все виды гибкой занятости, включая онлайн-платформы.

"Изменения предусматривают защиту самозанятых граждан от социальных рисков, а при их наступлении – соцподдержку. В этих целях уже введено понятие независимого работника, лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющей официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью и в случае присоединения к их оферте онлайн-платформ или заключения публичного договора". Тамара Дуйсенова

К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе "Яндекс-такси", курьеры будут отнесены к категориям таких работников.

Ранее министр труда и соцзащиты населения рассказала, будут ли пересматривать пенсионный возраст для женщин в Казахстане.