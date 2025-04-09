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Право

Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса Парламента 9 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

В рамках проекта кодекса предусматривается сокращение количества налогов и других обязательных платежей, а также налоговых льгот. Ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора составят 25%, игорного бизнеса – 25%, социальной сферы – 10%, перерабатывающей отрасли – 10%, сельского хозяйства – 3%. Базовая ставка остается на уровне 20%. Действующие специальные налоговые режимы сократят до трех: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств.

В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда. Также предусматривается установление базового налогового вычета из заработной платы в размере 30 МРП, установленного законом о республиканском бюджете.

Кроме того, пересматривается порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами и снижается сумма налога для автомобилей старше 10 лет – на 30%, старше 20 лет – на 50%.

О других новеллах нового Налогового кодекса можно прочитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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