Не ждать будущего, действовать сейчас и идти на выборы призывает общественный деятель

Глава Общественного фонда "Замандас 21" Ляззат Алшинова объяснила, зачем нужно идти на выборы и как преодолеть политическую пассивность казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Общественного фонда "Замандас 21" Ляззат Алшинова подчеркнула, что выборы в 2023 году значительно отличаются от электоральных кампаний предыдущих лет. Если раньше в Мажилис депутатов избирали по пропорциональной системе (по партийным спискам), то теперь 29 из 98 мажилисменов будут избраны по мажоритарной системе (одномандатным территориальным округам). Кроме того, по территориальным округам будут избираться 50% депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы и 100% депутатов маслихатов городов и районов.



"В этот раз важно идти голосовать, потому что есть те, кто баллотируется по одномандатным округам, есть самовыдвиженцы, которые идут не по спискам, это не "свои кандидаты" с предопределенным будущим. Сегодня есть претенденты, которых мы знаем, которые идут сами со своими свежими идеями и инициативами. Хочется верить, что достойные пройдут в Мажилис и маслихаты". Ляззат Алшинова

Она отметила также, что нередко можно услышать от казахстанцев о "выборах без выбора", на которые нет смысла идти. Люди напрямую говорили: "от того, что я пойду, все равно ничего не изменится, выборы нечестные".

"К сожалению, несправедливое отношение власти к народу и накопленная обида привели к тому, что народ потерял веру в то, что люди могут сами что-то изменить в своей стране. Все изменения начинаются с каждого из нас. Необходимо пробуждать политическую активность, не ждать какого-то завтрашнего или послезавтрашнего дня, необъяснимого будущего, когда все само собой вдруг изменится к лучшему. Надо больше принимать участие в процессах принятия решений". Ляззат Алшинова

Глава общественного фонда считает, что необходимо больше различных мероприятий для повышения политической активности казахстанцев.

"Может быть, это будет социальная реклама, встречи, другие мероприятия для популяризации выборов. Необходимо призывать и убеждать людей, чтобы каждый из нас осознал: от моего голоса зависит, как будет развиваться мой город, как будет формироваться бюджет, какие проекты будут в приоритете, какой будет моя страна". Ляззат Алшинова

По ее глубокому убеждению перемены возможны, если казахстанцы придут на выборы и проголосуют за своих кандидатов, за тех, кому они доверяют. Необходимо выразить свою гражданскую позицию, отдать свой голос, чтобы этим голосом не воспользовались другие.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоятся в Казахстане 19 марта.

Граждане для голосования получат 4 или 5 (в зависимости от региона) бюллетеней разных цветов. В них будут указаны либо названия 7 партий, либо имена кандидатов по одномандатным округам. Также в каждом будет графа "Против всех".