Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты растений – Токаев подписал закон
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Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", сообщает Zakon.kz.
Основной целью закона является укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.
Ратификация соглашения будет способствовать:
- развитию дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности Казахстана и Азербайджана при перемещении подкарантинной продукции;
- обмену информацией о новых нормативных актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов, также о фитосанитарном состоянии территории стран;
- осуществлению сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследования и диагностирования карантинных организмов;
- утверждению между сторонами требования в отношении партий ввоза подкарантинного материала.
В целом, документ направлен на обеспечение фитосанитарного контроля, необходимого для перемещаемой продукции, совместных мероприятий и взаимодействия национальных служб по карантину растений и положительно влияет на экспортный потенциал Казахстана.
Ратификация соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.
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