Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты растений – Токаев подписал закон

Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты растений – Токаев подписал указ Фото: pexels
Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений", сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.

Ратификация соглашения будет способствовать:

  • развитию дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности Казахстана и Азербайджана при перемещении подкарантинной продукции;
  • обмену информацией о новых нормативных актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов, также о фитосанитарном состоянии территории стран;
  • осуществлению сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследования и диагностирования карантинных организмов;
  • утверждению между сторонами требования в отношении партий ввоза подкарантинного материала.

В целом, документ направлен на обеспечение фитосанитарного контроля, необходимого для перемещаемой продукции, совместных мероприятий и взаимодействия национальных служб по карантину растений и положительно влияет на экспортный потенциал Казахстана.

Ратификация соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Читайте также

Пункт об индексации зарплат хотят сделать обязательным в коллективном договоре

Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель

Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами

Анастасия Стативкина
Азербайджан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Старшую дочь или младшую ликвидируем – потерпевшая по делу Сатыбалды рассказала об угрозах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления