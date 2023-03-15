"Реал Мадрид" – "Ливерпуль": прогноз от Айдына Кожахмета

Скорее всего, этот поединок уже является пустой формальностью, так как "Реал" добился крупной победы на поле соперника в первой встрече.

Но, памятуя о схожей ситуации несколько лет назад, когда "Ливерпуль" так же бесславно уступил "Барселоне" в три мяча, а затем совершил грандиозный камбэк в ответном матче, все же где-то в глубине души хочется верить в чудо.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился своим прогнозом на предстоящее противостояние.

"Реал"

Действующий победитель Лиги чемпионов и в этом году не прочь забрать трофей. В чемпионате дела у "сливочных" складываются не идеально, и заклятые враги из "Барселоны" оторвались далеко в турнирной таблице. Однако в этом турнире мадридцы лучше всех изучили секрет успеха.

На "Энфилде" команда Карло Анчелотти была прекрасна и буквально разнесла оборону "Ливерпуля" в клочья. На сей раз им вряд ли придется предпринимать столько же усилий. Возможно, тренер даже даст передышку кому-то из лидеров. Защитник Давид Алаба точно не сыграет, так как давно травмирован.

"Ливерпуль"

Команда Юргена Клоппа способна на подвиги. Для этого совпасть должно очень многое. Например, чтобы все футболисты были в полной готовности и находились в хорошей форме, атмосфера внутри раздевалки была отличной, а соперник не выглядел непоколебимым. Но так получается, что "Ливерпуль" не владеет ни одной из этих составляющих: сезон мерсисайдцы проводят не самый успешный, травмированных предостаточно. Гомес, Диас, Тьяго Алькантара и Кейта в лазарете. Разница в игре с "Реалом" чувствовалась в первом матче. Стоит не забывать, что все же это "Ливерпуль", а сдаваться эти парни не умеют. Белый флаг пока никто не выбрасывал.

История личных встреч

Вряд ли вы сыщете более неудобного для "Ливерпуля" соперника, чем Мадрид. В последний раз английский клуб побеждал у "сливочных" в далеком 2009-м. С тех пор они встречались 7 раз, и лишь однажды мерсисайдцы сумели добиться ничьей. В остальных случаях царствовал "Реал". Причем дважды за этот период встречи приходились на финал Лиги чемпионов! Словом, у "Ливерпуля" накопился огромный долг перед этим клубом.

Прогноз на матч

Несмотря на огромное желание верить в какой-то нетривиальный сценарий, все же мне кажется, что "Реал" не упустит своего и в этот раз. Мне очень нравится вариант со ставкой П1 Ф(0). Мои партнеры из Parimatch оценивают это событие щедрым коэффициентом в 1.72.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Реал Мадрид" - 2.44, Ничья - 4.00, "Ливерпуль" - 2.65