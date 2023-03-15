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Законодательство РК

В Казахстане упростили оформление сопроводительных накладных на товары

Упрощение оформления сопроводительных накладных на товары Фото: pixabay
Изменения в Правила оформления сопроводительных накладных на товары, внесенные приказом Минфина от 15 марта, предусматривают упрощение по оформлению СНТ и применению модуля "Виртуальный склад", сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК сообщили, что поправки предусматривают обязательства по оформлению сопроводительных накладных на товары с 1 апреля 2023 года:

  • с применением Виртуального склада по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники);
  • на импорт/экспорт товаров в рамках ЕАЭС без применения Виртуального склада (по всем товарам).

Таким образом, при реализации товаров внутри Казахстана СНТ необходимо оформлять только по 3 категориям товаров.

Применение СНТ и Виртуального склада по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

В КГД отметили, что внесенные изменения позволят снизить охват по обязательствам СНТ при реализации товаров внутри РК в 16 раз (с 80 тыс. НП до 5 тыс. НП).

Также внесены сопутствующие поправки в правила выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур и Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС ЭСФ.

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