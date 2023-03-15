Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Парижане восьмой раз митингуют против пенсионной реформы

Франция Фото: pixabay
Несколько десятков тысяч человек в Париже в восьмой раз вышли на митинг против пенсионной реформы, которая находится на финальной стадии рассмотрения в нижней палате французского парламента, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, колонна демонстрантов под флагами всех ведущих профсоюзов Франции пройдет от эспланады около Дворца Инвалидов до площади Италии. В протестах участвуют представители движения антикапиталистов и "желтых жилетов".

"Участники скандируют лозунги "Мы можем выиграть!", "Сила – у рабочих", "Пенсию в 60 лет!". На плакатах участников можно прочитать: "Деньги – на зарплаты и пенсии, а не на войну или в карман акционеров!", "Да здравствуют парижские мусорщики!", "Макрон и Борн презирают французскую демократию", "Увеличивайте пенсии, а не пенсионный возраст", - говорится в сообщении.

Как уточняется, митингующие требуют снижения пенсионного возраста до 60 лет. Также они предлагают ввести налог на сверхприбыль корпораций, а также прекратить увеличение военного бюджета.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. 16 марта состоится голосование по тексту законопроекта в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента). Если и нижняя палата поддержит проведение реформы, то увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.

Читайте также

Рекордный уровень инфляции зафиксировали в Польше

Ситуация в Украине: по всей стране объявлена воздушная тревога, Дания выделит 1 млрд долларов в помощь Киеву

В Узбекистане срок полномочий президента предложили увеличить до 7 лет

Елена Беляева
Париж Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления