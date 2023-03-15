Парижане восьмой раз митингуют против пенсионной реформы

Несколько десятков тысяч человек в Париже в восьмой раз вышли на митинг против пенсионной реформы, которая находится на финальной стадии рассмотрения в нижней палате французского парламента, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, колонна демонстрантов под флагами всех ведущих профсоюзов Франции пройдет от эспланады около Дворца Инвалидов до площади Италии. В протестах участвуют представители движения антикапиталистов и "желтых жилетов".

"Участники скандируют лозунги "Мы можем выиграть!", "Сила – у рабочих", "Пенсию в 60 лет!". На плакатах участников можно прочитать: "Деньги – на зарплаты и пенсии, а не на войну или в карман акционеров!", "Да здравствуют парижские мусорщики!", "Макрон и Борн презирают французскую демократию", "Увеличивайте пенсии, а не пенсионный возраст", - говорится в сообщении.

Как уточняется, митингующие требуют снижения пенсионного возраста до 60 лет. Также они предлагают ввести налог на сверхприбыль корпораций, а также прекратить увеличение военного бюджета.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. 16 марта состоится голосование по тексту законопроекта в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента). Если и нижняя палата поддержит проведение реформы, то увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.