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13 человек погибли в наводнениях Турции

Турция наводнения Фото: Twitter/kingoftthedevil
Проливные дожди обрушились на провинцию Шанлыурфа и вызвали селевые потоки. Турецкие власти заявляют о новых жертвах, сообщает Zakon.kz.

14 марта в провинции Шанлыурфа, что на юго-востоке Турции, из-за дождей начал сходить грунт. Водой и потоками грязи затопило больницы, дома и дороги административного центра. По информации спасателей, в подвале одного дома были найдены тела пяти человек, сообщает AndoluAgency.

Общее количество жертв, которые официально подтвердили власти, — 13 человек.


Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пропавших без вести жителях провинции Шанлыурфа. В некоторых регионах страны установлен оранжевый уровень опасности. Угроза сильных наводнений сохраняется в Шанлыурфе, Мардине, Газиантепе, Килисе и Кахраманмараше.

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