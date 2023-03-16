Захоронение сибирской язвы мешает провести воду в село СКО

Полигон с захоронениями сибирской язвы у села Соколовка Северо-Казахстанской области мешает властям провести к селу водопровод, сообщает Zakon.kz.

Две тысячи сельчан несколько лет добиваются строительства водопровода в Соколовку Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Несколько лет назад в 10 км от села появился огороженный полигон, надпись на котором гласит, что там находятся сибиреязвенные захоронения, который и мешает провести воду в населенный пункт, пишет ПетропавловскNews.

Жители села утверждают, что полигон не должен мешать строительству водопровода. Вызывают сомнения и сами захоронения. Сельчане сомневаются в наличии опасности от места полигона.

"Если там действительно есть захоронение, то существуют очень большие риски распространения. В этом случае главным ориентиром является жизнь и здоровье человека. Возможно, исполнитель ошибся с координатами нанесения. Необходимо привлечь компетентные органы, перепроверить информацию". Еркебулан Мамбето, кандидат в депутаты мажилиса

В акимате Кызылжарского района рассказали, что полигон вызывает опасность для проведения труб водопровода. Но кроме того, власти судятся с застройщиком.

"В настоящее время в рамках проекта "Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство сетей сельских населённых пунктов с подключением. Вторая очередь" предусмотрено строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Соколовка. В настоящее время заказчик, комитет водных ресурсов, ведёт судебные разбирательства с подрядчиком ТОО "ҚазБайлық Астана". Проведена корректировка проектно-сметной документации. Идёт подготовка сметного расчёта". Пресс-служба акимата Кызылжарского района

Пока же сельчане получают доступ к централизованной воде на четыре часа в день. В выходные дни воду дают на два часа. Ограничения связаны с ветхостью труб водопровода.

Министр здравоохранения приказом от 20 февраля 2023 года утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности водных объектов, который определяет санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов.

