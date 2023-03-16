Комитет госдоходов будет публиковать информацию о лицах, получающих иностранное финансирование

Соответствующие поправки внесены приказом министра финансов от 13 марта 2023 года в Правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен пункт о том, что сведения, содержащиеся в базе данных, должны размещаться Комитетом госдоходов в "Реестре лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".

Уточняется, что эти данные размещаются по итогам полугодия не позднее 20 числа следующего за отчетным месяцем на интернет-ресурсе КГД – kgd.gov.kz.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2023 года.