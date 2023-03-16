Какие произведения искусства освобождаются от НДС при их ввозе в Казахстан частными музеями

Фото: Zakon.kz

Министр культуры и спорта приказом от 14 марта 2023 года утвердил Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли: Картины, рисунки и пастели, возрастом более 100 лет.

Мозаики возрастом более 100 лет, прочие мозаики.

Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения, возрастом более 100 лет.

Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.

Подлинники гравюр, эстампов и литографий, возрастом более 100 лет.

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, возрастом более 100 лет.

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов.

Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории. Приказ вводится в действие с 26 марта 2023 года. Читайте также Для автолюбителей: что будет, если вовремя не оплатить налог на транспорт Срок представления налоговой отчетности истекает 15 марта Какую налоговую отчетность нужно представить до 31 марта

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