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Какие произведения искусства освобождаются от НДС при их ввозе в Казахстан частными музеями

какие произведения искусства можно завозить в Казахстан без НДС частным музеям Фото: Zakon.kz
Министр культуры и спорта приказом от 14 марта 2023 года утвердил Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

  • Картины, рисунки и пастели, возрастом более 100 лет.
  • Мозаики возрастом более 100 лет, прочие мозаики.
  • Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения, возрастом более 100 лет.
  • Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.
  • Подлинники гравюр, эстампов и литографий, возрастом более 100 лет.
  • Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, возрастом более 100 лет.
  • Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов.
  • Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории.

Приказ вводится в действие с 26 марта 2023 года.

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