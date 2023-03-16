Какие произведения искусства освобождаются от НДС при их ввозе в Казахстан частными музеями
Фото: Zakon.kz
Министр культуры и спорта приказом от 14 марта 2023 года утвердил Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли:
- Картины, рисунки и пастели, возрастом более 100 лет.
- Мозаики возрастом более 100 лет, прочие мозаики.
- Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения, возрастом более 100 лет.
- Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.
- Подлинники гравюр, эстампов и литографий, возрастом более 100 лет.
- Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, возрастом более 100 лет.
- Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов.
- Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории.
Приказ вводится в действие с 26 марта 2023 года.
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