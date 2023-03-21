Топ-5 легких комедий для продолжительных выходных

Любимый многими казахстанцами праздник Наурыз в этом году подарит длинные выходные. Это прекрасное время для отдыха и развлечений, а значит, можно устроить и киномарафон. Редакция Zakon.kz сделала подборку фильмов, которые помогут скрасить ваш досуг.

"Стажер"

В главной роли неподражаемый Роберт Де Ниро, который блестяще справился со своей работой, и прекрасная актриса Энн Хэтэуэй.

Добрая комедия для семейного просмотра, в центре которой 70-летний одинокий пенсионер и вдовец из Нью-Йорка становится стажером в успешном интернет-магазине модной одежды. Ему предстоит работать под руководством молодой бизнес-леди Джулс, которая позже искренне привязывается к Бену. В какой-то мере мужчина заменяет ей отца, деликатно и ненавязчиво помогая разобраться в непростых отношениях с мужем. А жизненный опыт, мудрость и даже старомодный стиль одежды оказываются не только уместными в молодежном коллективе, но и востребованными в бизнесе.

Это один из самых приятных фильмов, в котором сочетается душевность вкупе с добрым юмором. Он поднимет зрителю настроение и зарядит позитивом. Кроме этого, картина напомнит, что у старшего поколения есть чему поучиться, и они могут быть полезны в любом возрасте.

"Мы – Миллеры"

Классическая современная американская комедия, в главных ролях – Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис, Эмма Робертс и Уилл Поултер.

Фильм по праву достоин называться комедией: хороших шуток тут в избытке. В центре сюжета герой Дэвид Кларк – мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов есть повара и скучающие домохозяйки. Мужчина принципиально не продает подросткам наркотики.

Потеряв в какой-то момент деньги и наркотики, Дэвид становится должником своего босса и теперь ему предстоит отправиться в Мексику, чтобы доставить оттуда в США партию наркотиков невиданного масштаба. Наш герой оказывается в отчаянном положении. Чтобы выпутаться из передряги, ему приходится найти себе фиктивную семью и вместе с ними отправиться в захватывающее путешествие.

Помимо искрометного юмора, фильм порадует зрителя и приятной картинкой, здесь можно увидеть зрелищные экстремальные сцены и красивые пейзажи. Если вы хотите отдохнуть при просмотре фильма и от души посмеяться, то рекомендуем посмотреть эту легкую комедию.

"1+1 (Неприкасаемые)"

Французская комедийная драма 2011 года, основанная на реальных событиях об успешном аристократе Филиппе, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и берет себе в качестве помощника чернокожего, бывшего мелкого правонарушителя – Дрисса. Главные роли исполняют Франсуа Клюзе и Омар Си. Стоит отметить, что последний удостоин за свою актерскую работу национальной премии "Сезар".

Веселая и трогательная картина полезна как для молодежи, так и для взрослых. Остроумный юмор и продуманные диалоги не оставят никого равнодушными. Помимо этого, фильм учит зрителя не ждать подходящего времени для того, чтобы быть счастливым.





После просмотра ленты зрители останутся под большим впечатлением, ведь сюжет фильма поражает своей добротой и человеколюбием. Это фильм о настоящей мужской дружбе, о том, что оптимизм и юмор способны вселить веру в лучшее.

"Правила съема: Метод Хитча"

Отличная игра неповторимого Уилла Смита и эффектной Евы Мендес сразу привлекает внимание зрителей. Это прекрасная семейная комедия о любви и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Картину можно с удовольствием периодически пересматривать. На протяжении всего фильма актеры порадуют зрителя шутками и остроумными диалогами.

В центре сюжета находится парень по имени Алекс Хитч, который зарабатывает себе на жизнь тем, что сводит пары. Он блестящий психолог-практик, а за хороший гонорар поможет любому, даже самому застенчивому, парню найти подход к девушке, в которую тот влюблен. Сводя мужчин и женщин, "доктор-сват" верит, что между ними могут быть крепкие отношения и чистая любовь.





Вот и робкий бухгалтер Альберт, без ума влюбленный в гламурную звезду Аллегру Коул, обращается к услугам Хитча. Работая над этим делом, "доктор сват" встречает эффектную журналистку Сару Мелас, которая ведет колонку светских сплетен, и следит за каждым шагом Аллегры.



Позже профессиональный холостяк Хитч внезапно обнаруживает, что по уши влюблен в Сару, которая, в свою очередь, вышла на его след.

"Одноклассники"

Смешной и по-своему душевный фильм с Адамом Сэндлером в главной роли поднимет настроение даже самому капризному зрителю.



По сюжету фильма спустя 20 лет пятеро членов школьной сборной по баскетболу снова собираются вместе, чтобы похоронить любимого тренера. За минувшие годы каждый из них успел пройти свой путь, они обзавелись женами, детьми и взрослыми проблемами. Общее горе снова сплотит бывших друзей и покажет, кто из них на самом деле чего стоит.





Это одна из тех картин, которые приятно посмотреть шумной, дружной компанией. Фильм о дружбе и взрослых детях, которым не наскучили детские забавы. Превосходный актерский состав, хороший саундтрек, куча смешных моментов и шуток, а также душевных сцен вызовут у зрителя теплые впечатления и зарядят позитивом.