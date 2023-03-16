Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Каждый пятый казахстанец никогда не меняет пароли на рабочих устройствах

Каждый пятый казахстанец никогда не меняет пароли на рабочих устройствах Фото: pxhere
По данным исследования "Лаборатории Касперского", 22% сотрудников компаний, работающих в Казахстане, никогда не меняют пароли на рабочих устройствах и в корпоративных аккаунтах, сообщает Zakon.kz.

Столько же делают это реже, чем раз в год. Хотя бы раз в полгода-год пароли меняют 15%, раз в три-шесть месяцев – 20%, чаще, чем раз в три месяца, – 20%.

Какие пароли создают 

Иногда люди используют не один, а несколько паролей. Почти половина респондентов (49%) придумывает сложные комбинации – с цифрами, символами и буквами в разных регистрах, 12% – используют важные имена и даты, 10% – сгенерированные системой пароли, а 8% – самые простые комбинации клавиш.

Как хранить 

Для хранения также есть разные способы. Самый популярный и надежный – запомнить пароль. Так поступают 38%. На втором месте – записать его на бумагу или в блокнот, который хранится в защищенном месте, например, в ящике или тумбочке. Этим пользуются 25% респондентов. 15% сохраняют его в браузере, в смартфоне хранят 10%, 8% записывают его в файл на компьютере. И лишь 6% используют специальные программы для хранения паролей.

В случае потенциальной опасности сразу готовы обратиться к IT-специалистам или службе кибербезопасности компании 71% опрошенных, 12% сначала попробуют сами разобраться с проблемой, а 13% обратятся за помощью, только если заметят изменения в работе своего устройства.

Опрос показал, что далеко не все сотрудники подкованы с точки зрения базовых правил кибербезопасности. 

"Многие респонденты не используют сложные пароли, а также используют одни и те же комбинации для личных и рабочих устройств и учетных записей. Простые пароли злоумышленникам несложно подобрать методом перебора. Ущерб для компании может быть значительным – от утечки данных до кражи денег со счетов. Поэтому важно активно заниматься развитием киберграмотности внутри организаций. Для этого существуют специальные курсы и тренинги. Чем больше люди будут знать о возможных угрозах, тем эффективнее смогут защищаться", – рассказал управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Средней Азии и Монголии Валерий Зубанов.

Как повысить свой уровень киберзащищенности 

• используйте по-настоящему сложные пароли: они должны быть не менее 12 знаков длиной, а также содержать спецсимволы и цифры;

• создавайте уникальные пароли: не стоит использовать один и тот же пароль для всех устройств и аккаунтов, как личных, так и корпоративных;

• для хранения паролей используйте специальные решения – менеджеры паролей;

• держите пароли в секрете, не записывайте их на бумаге и не храните около рабочего места, не вписывайте в файлы и не делитесь ими с коллегами;

• по возможности включайте двухфакторную аутентификацию, это помешает злоумышленнику получить доступ к сервису даже в случае утечки пароля;

• если компьютер ведет себя как-то странно, на почту пришли письма о попытке входа в корпоративную учетную запись, файлы не открываются или есть даже малейшие подозрения на мошенническую активность, сразу обращайтесь в IT-департамент или к специалистам по кибербезопасности.

В начале марта стало известно, что хакеры требовали биткоины от государственного ведомства в Казахстане.

Читайте также

Хакеры взломали почтовый сервис Microsoft

В Китае для влюбленных изобрели приложение для поцелуев на расстоянии

В России университет выдал диплом студенту, который написал работу с помощью ChatGPT

Анастасия Стативкина
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления