Как вернуть доступ к смартфону, если забыли пароль
Его слова приводит издание "Вести Татарстан".
По его словам, владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться функцией Google "Найти устройство". При условии активного интернета и привязанной учетной записи можно дистанционно удалить все данные и восстановить их из резервной копии.
Если этот вариант недоступен, остается выполнить сброс до заводских настроек через режим Recovery. Однако после этого для повторного запуска системы потребуется авторизация в той же Google-учетной записи, что и раньше. Такой механизм встроен для защиты от несанкционированного доступа.
Аналогичные меры предусмотрены и для устройств Apple. Доступ можно восстановить через сервис iCloud или с помощью iTunes, подключив смартфон к компьютеру. После сброса система потребует ввода Apple ID, без которого использование телефона невозможно.
Назаров подчеркнул, что современные системы безопасности смартфонов не допускают обхода авторизации. В случае потери данных для входа восстановить устройство можно лишь через официальный сервисный центр и только при предъявлении документов, подтверждающих право собственности.
