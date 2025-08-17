#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Технологии

Как вернуть доступ к смартфону, если забыли пароль

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 01:53 Фото: unsplash
Забытый пароль от смартфона не означает, что устройство навсегда утрачено, рассказал генеральный директор компании "Диджитал Маркетс" Илья Назаров, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит издание "Вести Татарстан".

По его словам, владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться функцией Google "Найти устройство". При условии активного интернета и привязанной учетной записи можно дистанционно удалить все данные и восстановить их из резервной копии.

Если этот вариант недоступен, остается выполнить сброс до заводских настроек через режим Recovery. Однако после этого для повторного запуска системы потребуется авторизация в той же Google-учетной записи, что и раньше. Такой механизм встроен для защиты от несанкционированного доступа.

Аналогичные меры предусмотрены и для устройств Apple. Доступ можно восстановить через сервис iCloud или с помощью iTunes, подключив смартфон к компьютеру. После сброса система потребует ввода Apple ID, без которого использование телефона невозможно.

Назаров подчеркнул, что современные системы безопасности смартфонов не допускают обхода авторизации. В случае потери данных для входа восстановить устройство можно лишь через официальный сервисный центр и только при предъявлении документов, подтверждающих право собственности.

А о том, как мошенники воруют деньги через смартфоны, можно узнать здесь. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: