Как вернуть доступ к смартфону, если забыли пароль

Забытый пароль от смартфона не означает, что устройство навсегда утрачено, рассказал генеральный директор компании "Диджитал Маркетс" Илья Назаров, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит издание "Вести Татарстан".

По его словам, владельцы Android-смартфонов могут воспользоваться функцией Google "Найти устройство". При условии активного интернета и привязанной учетной записи можно дистанционно удалить все данные и восстановить их из резервной копии.

Если этот вариант недоступен, остается выполнить сброс до заводских настроек через режим Recovery. Однако после этого для повторного запуска системы потребуется авторизация в той же Google-учетной записи, что и раньше. Такой механизм встроен для защиты от несанкционированного доступа.

Аналогичные меры предусмотрены и для устройств Apple. Доступ можно восстановить через сервис iCloud или с помощью iTunes, подключив смартфон к компьютеру. После сброса система потребует ввода Apple ID, без которого использование телефона невозможно.

Назаров подчеркнул, что современные системы безопасности смартфонов не допускают обхода авторизации. В случае потери данных для входа восстановить устройство можно лишь через официальный сервисный центр и только при предъявлении документов, подтверждающих право собственности.

А о том, как мошенники воруют деньги через смартфоны, можно узнать здесь.

