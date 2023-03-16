Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 16 марта 2023 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,79 тенге, евро – 496,21 тенге, рубля – 6,14 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге. Читайте также Почему растет госдолг Казахстана, рассказал министр финансов В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта Курс доллара приблизился к 465 тенге

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