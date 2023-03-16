Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,79 тенге, евро – 496,21 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6 тенге, продажи – 6,1 тенге.