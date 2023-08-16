Курсы валют в обменниках Казахстана на 16 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 11:00 16 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,17 тенге, евро – 491,39 тенге, рубля – 4,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 452,2 тенге, продажи – 456,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,6 тенге, продажи – 4,7 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 452,9 тенге тенге, продажи – 455,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,57 тенге, продажи – 4,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,6 тенге, продажи – 4,7 тенге. Читайте также Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна Чем торгует Казахстан с ЕАЭС: экспорт стал больше, чем импорт Курс доллара еще подрос на торгах 15 августа

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