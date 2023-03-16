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Ашимбаев: Коррупционеры заинтересованы в очередях на казахстанско-китайской границе

Казахстан Сенат казахстанско-китайская граница Фото: gov.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает, что в очередях на казахстанско-китайской границе немало заинтересованных лиц, коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Одним из факторов инфляционного давления Маулен Ашимбаев назвал ситуацию на казахстанско-китайской границе. Он отметил, что из Китая идет большой объем товаров.

"Чем больше там будет пробок, сложных ситуаций, очередей, чем больше там будет посредников, тем больше там будет коррупции, поборов, и эти все поборы ложатся в конечном итоге на потребителей. Расчищая ситуацию на границе, убирая какие-то преграды, каких-то посредников, мы способствуем тому, что цена будет ниже, чем с этими негативными ситуациями. В последнее время участились жалобы от предпринимателей на то, что очень долго машины стоят на границе. И вроде бы китайцы пошли на послабление, либерализировали".Маулен Ашимбаев

Он подчеркнул, что пришло время выполнить поручение главы государства – навести порядок, для того чтобы снизить себестоимость провозки через казахстанско-китайскую границу.

"Здесь немало, видимо, заинтересованных в этом лиц, коррупционеров. С этим в соответствии с поручением главы государства жестко разбираться, автоматизировать все процессы, я не думаю, что китайцы против этого. И убрать все создаваемые препоны со стороны таможни и других структур на границе с Китаем. Это один из факторов, который влияет на цены в нашей стране. А мы этот фактор можем устранить. Он искусственный во многом. Пандемия завершилась, китайская сторона изменила свою политику, а очереди на границе остались".Маулен Ашимбаев

10 марта премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время рабочей поездки в Алматы рассказал о решении ситуации на казахстанско-китайской границе.

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