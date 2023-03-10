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Когда наладится ситуация на казахстанско-китайской границе

Когда наладится ситуация на казахстанско-китайской границе Фото: КГД
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время рабочей поездки в Алматы рассказал о решении ситуации на казахстанско-китайской границе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент "Астана Моторс" Нурлан Смагулов рассказал премьер-министру, что сейчас грузовые авто на китайской стороне стоят в очередях до 180 дней.

"Раньше товары по госзакупу были приоритетным направлением. Сейчас у нас грузы стоят на китайской стороне до 180 дней, мы не можем перетащить их на нашу сторону. Просим вас поговорить и с пограничной службой, и с Минфином, чтобы вернуть приоритетный статус для грузов по госзакупу – это те же школьные и пассажирские автобусы".Нурлан Смагулов

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов отметил, что в ближайшее время Китай должен снять ковидные ограничения и грузопоток наладится.

"У нас есть договоренность с китайской стороной, что в ближайшее время, со следующей недели, они ослабят ограничительные меры, которые в свое время вводились в связи с коронавирусом, и мы динамично начнем грузопоток с китайской стороной в обе стороны".Алихан Смаилов

В последний раз казахстанско-китайскую границу закрывали на три дня с 21 по 23 января 2023 года. 

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