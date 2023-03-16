"Базар жок": какие инициативы предлагает Бакытжан Базарбек, чтобы победить на предстоящих выборах

До выборов депутатов в мажилис и маслихаты РК остается совсем немного времени. Уже 19 марта тысячи казахстанцев пойдут на избирательные участки и отдадут свои голоса наиболее понравившимся кандидатам и их программам, сообщает Zakon.kz.

Активно агиткампанию сейчас проводит и известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек. Отмечу, что кандидат в депутаты Мажилиса выдвигается по избирательному округу №5 Алматы. И до дня тишины, который в Казахстане наступит 18 марта, мы решили с ним встретиться. А также более детально узнать предвыборную программу и какие еще вопросы в случае победы намерен поднимать Бакытжан Базарбек в Мажилисе.

– В числе ваших конкурентов или оппонентов по округу №5 такие небезызвестные граждане, как Динара Егеубаева, Мухтар Тайжан, Асет Матаев, и даже патриарх общественной и политической деятельности Мэлс Елеусизов. Сложно ли бороться с такими людьми за любовь и внимание электората?

– Почему вы не назвали Мейрама Бегентаева и других известных и популярных людей? Все вышеназванные кандидаты известны в своих отраслях, но в законотворчестве ни у кого нет опыта, как у меня.

– Вы, наверное, один из немногих кандидатов, кто в рамках предвыборной кампании столкнулся с приемами политической борьбы во всей их красе. Я имею в виду возбужденное дело за незаконное извлечение и распространение персональных данных граждан. Все закончилось хорошо, но осадок наверняка остался?

– "Собака лает, а караван идет", гласит восточная народная пословица. Все эти движения со стороны некоторых оппонентов только закаляют меня.

Стоит отметить, что Бакытжана Базарбека поддержали известные государственные и общественные деятели. В их числе ректор Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева, доктор экономических наук Мейрам Бегентаев. Также Анар Махметова, кандидат технических наук, ректор Университета международного бизнеса имени К. Сагадиева и ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) кандидат физико-математических наук Аскар Хикметов.









– Эта выборная кампания отличается не только большим количеством претендентов по одномандатным округам, но и обилием обещаний, которые раздают кандидаты направо и налево. От многих таких обещаний за версту несет популизмом и заведомой несбыточностью. Хотелось бы услышать честный ответ: ваши обещания электорату – насколько они реальны?

– Я как профессиональный юрист, как никто другой, знаю и понимаю, что прежде чем говорить, нужно подумать. Даже в случае неизбрания меня в депутаты я боролся и буду бороться за законные права граждан Казахстана, которые мне доверяют и верят. Но в случае избрания меня депутатом мне будет легче бороться за справедливость. БАЗАРБЕК – БАЗАР ЖОК!

– Интернет-общественности вы известны по большей части как юрист и эксперт в области земельного права. Однако в вашей предвыборной программе есть и врачи, и учителя, и молодежь. Это желание понравиться всем и вы в курсе их проблем лишь в общих чертах или же вам удалось углубиться в самую суть накопивших проблем и вопросов?

– На протяжении многих лет я веду активную работу не только в соцсетях, но и на практике и в жизни. Проблемы учителей мне известны с детства, моя мама – заслуженный учитель Казахстана, обладатель медали имени Алтынсарина. Жизнь молодежи мне известна не понаслышке, на протяжении многих лет я преподавал и читал лекции в университетах. Проблемы и вопросы всех бюджетных организаций – они в целом одинаковы.

– В целом как бы вы охарактеризовали нынешние выборы? Насколько они честны и прозрачны и что их отличает от предыдущих выборов? Ну и как сами оцениваете собственные шансы?

– Я верю в новый и справедливый Казахстан и только поэтому принимаю участие в выборах 2023 года. Нашим предвыборным штабом проводится 3-4 встречи в день. Это позволяет мне почувствовать, что участники наших встреч верят в меня, и их поддержка дает мне уверенность, что у меня очень большие шансы быть избранным в депутаты.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК по избирательному округу № 5 Б.Ж. Базарбека.