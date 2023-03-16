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105-летнюю пациентку успешно прооперировали в Алматы

Больница Фото: пресс-служба ГКБ №7
Долгожительница с переломом верхней части бедренной кости экстренно поступила в ГКБ №7. Хирургическое вмешательство она перенесла хорошо, сообщает Zakon.kz.

Для 105-летней алматинки Сайкуль Кейдаровой сложный перелом мог оказаться роковым.

Как рассказал заведующий отделением политравмы Городской клинической больницы №7 Рамазан Аскеров, после обследования пациентка была прооперирована по поводу закрытого оскольчатого чрезвертельного перелома бедренной кости со смещением. При этом применялось малоинвазивное вмешательство.

Что это значит для пожилых пациентов? Не так давно стариков нередко отказывались оперировать вовсе - слишком велики были риски. Однако малоинвазивный метод оперирования и щадящий наркоз приходят на помощь врачам и в самых сложных случаях.

"Мы чувствовали большую ответственность за жизнь нашей пациентки и переживали, как воспримет наркоз возрастной организм. Сделали со своей стороны все, чтобы она вернулась домой на своих ногах",- отметил заведующий отделением реанимации ГКБ №7 Есенай Еспенбетов.

В больнице подчеркнули: закрытые переломы бедра считаются одними из самых серьезных травм опорно-двигательного аппарата. Чаще всего они сопровождаются сильным болевым синдромом, возможной обильной кровопотерей и требуют экстренной госпитализации. При несвоевременном оказании медицинской помощи пожилым людям с чрезвертельным переломом бедра возможен летальный исход.

Долгожительница чувствует себя хорошо. Ее уже выписали.

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