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Законодательство РК

Серик Сапиев будет отвечать за результаты выборов нового президента Федерации тяжелой атлетики РК

Выборы Президента Федерации ТА РК Фото: Instagram/drs_kz
17 марта пройдут выборы нового президента казахстанской Федерации тяжелой атлетики. За выборами будут следит представители независимой избирательной комиссии, которую возглавил олимпийский чемпион Серик Сапиев, сообщает Zakon.kz.

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Помимо Сапиева в состав независимой избирательной комиссии вошли заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры – Айгуль Бектенова и директор юридического департамента НОК РК – Ксения Касымова. На пост президента федерации ТА РК заявлены 2 кандидата: Илья Ильин и Гаджи Гаджиев.

Голосовать будут члены федерации, куда входят 27 человек: это главные тренеры сборных РК, государственный тренер, президенты региональных федераций, старшие тренеры и т.д. Независимая комиссия будет вести подсчет голосов, вскрытие ящика, и объявят результаты выборов.

В Астане 17 марта пройдет выборная конференция.

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