Серик Сапиев будет отвечать за результаты выборов нового президента Федерации тяжелой атлетики РК
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Помимо Сапиева в состав независимой избирательной комиссии вошли заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры – Айгуль Бектенова и директор юридического департамента НОК РК – Ксения Касымова. На пост президента федерации ТА РК заявлены 2 кандидата: Илья Ильин и Гаджи Гаджиев.
Голосовать будут члены федерации, куда входят 27 человек: это главные тренеры сборных РК, государственный тренер, президенты региональных федераций, старшие тренеры и т.д. Независимая комиссия будет вести подсчет голосов, вскрытие ящика, и объявят результаты выборов.
В Астане 17 марта пройдет выборная конференция.