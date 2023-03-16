Серик Сапиев будет отвечать за результаты выборов нового президента Федерации тяжелой атлетики РК

17 марта пройдут выборы нового президента казахстанской Федерации тяжелой атлетики. За выборами будут следит представители независимой избирательной комиссии, которую возглавил олимпийский чемпион Серик Сапиев, сообщает Zakon.kz.

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Помимо Сапиева в состав независимой избирательной комиссии вошли заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры – Айгуль Бектенова и директор юридического департамента НОК РК – Ксения Касымова. На пост президента федерации ТА РК заявлены 2 кандидата: Илья Ильин и Гаджи Гаджиев.

Голосовать будут члены федерации, куда входят 27 человек: это главные тренеры сборных РК, государственный тренер, президенты региональных федераций, старшие тренеры и т.д. Независимая комиссия будет вести подсчет голосов, вскрытие ящика, и объявят результаты выборов.

В Астане 17 марта пройдет выборная конференция.

