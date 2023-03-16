"За честные выборы": что можно и чего категорически нельзя делать в период выборов в Казахстане

19 марта 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента и местные маслихаты. В данный период проходит предвыборная агитация, кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы по одномандатным округам активно проводят различные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем необходимо помнить, что есть определенные ограничения и правила, которые регулируют предвыборную агитацию, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов. Недавно в СМИ опубликована информация о том, что органами прокуратуры привлечены к ответственности граждане за повреждение и уничтожение агитационных материалов.

В данной связи, с целью информирования граждан страны, юристы штаба "За честные выборы" и Ануарбек Скаков систематически проводят разъяснительные мероприятия по законодательству о выборах и установленных в период предвыборной агитации ограничениях.

Что можно делать в период предвыборной агитации и в Казахстане:

- Распространять листовки и другие материалы, которые содержат информацию о кандидатах и партиях, их программы и планы на будущее.

- Использовать социальные сети и другие онлайн-платформы для размещения информации о кандидатах и партиях.

- Организовывать встречи и другие общественные мероприятия для привлечения внимания кандидатов к своей кампании.

- Участвовать в предвыборных дебатах.

- Проводить опросы и исследования общественного мнения, чтобы определить наиболее важные проблемы и потребности населения и на этой основе разработать свою программу.

Но, публикацию итогов этих опросов в СМИ могут делать только те лица и компании, которые заранее до начала предвыборной агитации уведомили об этом центральную избирательную комиссию в соответствии со ст. 28 Конституционного Закона РК "О выборах в Республике Казахстан".

Важно помнить, что нарушение правил предвыборной агитации может привести к ответственности. Поэтому все кандидаты и партии должны быть внимательны и следовать правилам, чтобы обеспечить честность и прозрачность выборов.

Что нельзя делать в период предвыборной агитации и в день выборов в Казахстане:

- Использовать национальную, расовую, религиозную и другие формы дискриминации для получения поддержки избирателей.

- Распространять ложную или заведомо недостоверную информацию о кандидатах и партиях.

- Использовать административные ресурсы, например, государственные службы, для поддержки своей кампании.

- Принуждать избирателей к поддержке своей кампании, используя угрозы или обещания вознаграждения.

- Принимать пожертвования в любой форме от иностранного государства, международной организации, зарубежных государственных органов, иностранцев и юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством другого государства, а также лиц без гражданства.

Запрещается:

- изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, то есть все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, а также из каких средств оплачено;

- проведение агитации в зданиях государственных органов, образовательных учреждений и других учреждений, а также вблизи участковых избирательных комиссий;

- размещение агитационных материалов на объектах инфраструктуры (мостах, путепроводах, дорожных знаках, транспортных средствах и т.д.);

- необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

- дискредитация кандидатов или распространение заведомо ложной информации о них.

- умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов, вывешенных с согласия собственника или иного владельца на зданиях или иных объектах.

За пять дней до дня голосования в СМИ, социальных сетях и интернете запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения и другие исследования, связанные с выборами.

В том числе блогеры в социальных сетях и telegram-каналах не имеют права проводить опросы общественного мнения и публиковать результаты таких опросов, при совершении таких действий Генеральной прокуратурой РК будут приниматься меры для привлечения виновных лиц к ответственности.

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, в том числе иностранные СМИ, и международные организации не могут принимать участие в агитации.

СМИ не могут отказывать в предоставлении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов в случае, если другим было дано согласие.

Что нельзя делать в день выборов в Казахстане:

- Вести агитацию;

- Портить бюллетень (форма избирательного бюллетеня опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии);

- Находиться в кабине для голосования с другим избирателем, кроме случаев, когда избиратель физически не может самостоятельно проголосовать;

- Голосовать два или более раза, или за другого избирателя.

День накануне голосования называют днем тишины (в данном случае день тишины – 18 марта 2023 года), потому что в это время законодательством запрещается предвыборная агитация. Задача дня тишины — обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора, защитить от любого возможного влияния каких-либо материалов, психологического давления.

При этом, печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, а также агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах до окончания выборов.

В день тишины и день выборов казахстанцы могут писать призывы пойти на выборы, не указывая имени кандидата. Могут сообщать о своем намерении пойти на выборы – не указывая, за кого будут голосовать. Или сообщать, что уже проголосовали в день выборов также, не указывая имя кандидата.

Передача голосов избирателей

Иногда имели место факты того, что кандидаты в депутаты публично заявляли о том, что передадут или готовы передать полученные голоса избирателей на выборах в пользу другого кандидата.

Но такие действия не разрешаются, кандидат в депутаты не может отдать свои голоса после подсчета в пользу другого кандидата. Каждый голос учитывается в процессе подсчета и не может быть изменен или передан другому кандидату. Это нарушает избирательный процесс и права избирателей.

Нарушение законодательных требований к предвыборной агитации может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 26 статей за правонарушения, посягающие на избирательные права и порядок проведения выборов, из них 9 – за нарушение порядка и условий предвыборной агитации.