Наурыз и день весеннего равноденствия: как подготовиться к встрече весны

В астрономии день весеннего равноденствия знаменует первый день весны. Праздник издревле встречали бурными гуляниями, радовались наступившему теплу и тому, что природа вновь пробуждается от зимнего сна. Нумеролог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz, как подготовиться и провести этот день.

Приход весны с давних пор для многих народов был настоящим праздником, особенно в странах, где обычно очень холодные зимы. Если говорить о тюркско-монгольских народах, то приход весны у них начинался не со дня весеннего равноденствия, а с 14 марта. Сейчас в Казахстане этот праздник называется "Көрісу" и переводится дословно как "День приветствия", "свидеться".

По словам известного казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, дата 14 марта часто выступала как начало ухода зимы и прихода весны, которая вступала в свои права именно за неделю до Наурыза.

"Этот праздник в большей степени нес в себе приветствие и всепрощение. В этот день прощались обиды, забывалась вражда, которая была. Чаще всего люди радовались теплым лучам солнца, прогревающим землю. Приходило спокойствие, так, в древние времена зима означала смерть – природа застывала". Айсулу Ахимова

Между тем в этот период вместе с отступлением холодов и приходом тепла градус тревоги за семью и скот снижался. Более того, в этот день предками возбранялось рвать и топтать траву, поскольку трава у кочевого народа всегда считалась символом надежды и процветания. А проросшая трава – символом плодородия, благополучия и достатка.

"Поэтому одним из главных символов Наурыза являются проросшие зерна пшеницы. Ее начинают высаживать за неделю до праздника, а в день Наурыза ставят на праздничный стол", – пояснила Айсулу Ахимова.

В день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие – один из сильнейших дней в астрологическом цикле. Этому празднику, как правило, придают больше значения, чем Новому году, так как новый виток жизненного цикла зарождается именно в эти дни с приходом весны.

Как отметила специалист, смысл весеннего равноденствия очень глубокий. Перед праздником необходимо избавиться от всего застарелого и ненужного – этого не должно быть в будущем году.



"Необходимо выбросить старый хлам, навести порядок в шкафах, особенно в тех, до которых постоянно не доходили руки. Нужно избавиться от ненужных бумаг, гарантий, чеков и лекарств с истекшим сроком годности, выкинуть статуэтки и магнитики, которые, по вашим ощущениям, не несут никаких положительных воспоминаний и дорогих сердцу эмоций, навести чистоту в жилище. Все подчинено особым энергиям, цикличности, и чтобы в жизни появилось место для чего-то нового, правильного, чистого, необходимо избавиться от старого, грязного". Айсулу Ахимова

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Эксперт отметила, что накануне праздника, 19-20 марта, стоит проветрить квартиру. Кроме наведения внешней чистоты и лоска, необходимо позаботиться о внутренней.

Так, неплохо в эти дни пройти внутреннее очищение – привести мысли в порядок, расписать планы на будущее. Можно очистить свое ментальное поле: удалить на телефоне ненужные записи и контакты.

Специалист добавила, что многие используют технику избавления от старых программ и обид, токсичных установок.

"Свои страхи можно выписать на бумагу и сжечь 22 марта. Провести всю ревизию прошлого и мысленно настроиться на новые вибрации. Одним порядком в доме этого не достичь – одно от другого неотделимо", – пояснила нумеролог.

Внутренняя подготовка и ритуалы

В день весеннего равноденствия, 21 марта, можно зажечь свечу, посидеть и подумать о будущем и планах, с ним связанных.

Очень хорошим решением, по мнению нумеролога, будет процесс очищения перед встречей с весной. В период с 19 марта и до вечера 20 марта необходимо принять водные процедуры, а лучше – сходить в баню.

"День весеннего равноденствия – это время обновления, нового этапа в жизни, встречи нового года, поэтому этот день нужно проводить с теми, кто близок и дорог. Никаких токсичных людей, которые могут вызывать негативные мысли и деструктивные эмоции, быть не должно", – сказала Айсулу Ахимова.

Эксперт посоветовала в преддверии дня равноденствия совершать длительные прогулки на свежем воздухе. Но при этом ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь.

"В день весеннего равноденствия энергетическое влияние очень неоднозначно из-за большого количества двоек в дате. Поэтому люди могут по-разному прожить эту дату. У кого-то может быть прилив жизненных сил, а у кого-то появиться агрессия, раздражительность, быстрая утомляемость. У некоторых людей может проявиться особая чувствительность к запахам, эмоциям. Такие моменты вполне объяснимы. Это нужно знать, пережить и сильно не вовлекаться. Понимать, что со временем такие проявления пройдут", – подчеркнула Айсулу Ахимова.

В целом, неделя перед Наурызом особенная на энергетическом уровне – она посвящена роду и предкам.

Как рассказала нумеролог, в последние дни перед праздником люди обычно посвящали поминанию давно ушедших родственников, делали им подношения и благодарили за то, что удалось благополучно прожить зиму и завершить непростой жизненный этап.

Кроме того, хорошо в эти дни раздать все долги и выполнить данные обещания или наметить план, когда это можно выполнить.

Что стоит учесть в день весеннего равноденствия

21 марта нумеролог рекомендует поставить на стол 7 продуктов. К примеру, в Древней Персии, откуда пошел этот праздник, помимо пророщенной пшеницы, на стол ставили зелень, зажженную свечу, поскольку огонь – сильный символ и очищает все плохое.

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Также на столе должны быть монеты, яйца, как символ жизни. А тем, кто не успел прорастить пшеницу, специалист советует заменить ее рисом или какой-нибудь крупой. Должны быть яблоки, как символ бессмертия, и мед – символ благополучия и сладкой жизни.

"Как правило, должны быть семь продуктов или символов на столе. Их необходимо самостоятельно определить для себя. В виде сладости, это могут быть и конфеты, а вместо пророщенной пшеницы – хлеб, лепешки. Важно учесть необходимое количество". Айсулу Ахимова

Вместе с тем в день весеннего равноденствия нужно надеть что-то новое или свежепостиранное. Одежда должна быть в светлых тонах. Обновлено должно быть все то, что ближе к телу: носки, белье или заколка для волос. Но важнейшим моментом в эти дни должно быть хорошее настроение!

"Требуются светлые и позитивные вибрации, а рядом – близкие и любимые люди. Помните: этот период дает закладку на весь будущий год", – подчеркнула Айсулу Ахимова.

Лично для себя

Для внутреннего роста и развития нелишним будет расписать персональную программу на ближайший год.

"При свете свечи или огня надо написать себе планы на год. Кто-то создает карту желания. Но это может быть и резолюцией для себя на ближайшие месяцы. Определите свои слабые зоны, те, где вы "проседаете". Так вам будет легче понять, куда дальше двигаться. В эти дни рекомендуется записаться на обучающие курсы или какие-то программы по развитию – сделать все то, что в будущем поможет вам выйти на новый уровень". Айсулу Ахимова

В этом году в Алматы празднование Наурыз мейрамы началось 14 марта с обряда "Көрісу".

21 марта – день наступления астрономической весны, его еще называют днем весеннего равноденствия. В это время Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково. Это происходит два раза в году: 21 марта – в день весеннего равноденствия и 23 сентября – в день осеннего равноденствия.

С этой даты времена года по полушариям меняются: в Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня). После дня весеннего равноденствия обязательно приходит уже весеннее тепло, как бы холодно не было до этого.