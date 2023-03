Умер барабанщик рок-гитариста Эрика Клэптона, убивший свою мать

Джим Гордон – барабанщик рок-гитариста Эрика Клэптона и участника The Beatles Джорджа Харрисона, лауреат премии "Грэмми", умер в возрасте 77 лет, сообщает Zakon.kz.

Его публицист Боб Мерлис подтвердил, что Гордон умер 15 марта в Калифорнийском медицинском центре в Вакавилле по естественным причинам после длительного заключения и борьбы с психическими заболеваниями, сообщает New York Post.



Гордон родился 14 июля 1945 года, играл в группе Everly Brothers и участвовал в записи альбома The Beach Boys "Pet Sounds" 1966 года.



Он гастролировал с британским рок-музыкантом Эриком Клэптоном в 1969 и 1970 годах в составе группы Delaney & Bonnie. Клэптон также создал новую группу Derek and the Dominos, в которой играл Гордон.

Группа работала над сольным альбомом гитариста The Beatles Джорджа Харрисона 1970 года "All Things Must Pass".

Гордон и Клэптон также стали соавторами популярного хита 1971 года "Layla". За эту песню Гордон получил свою первую и единственную премию "Грэмми".

Джим Гордон за ударной установкой

Со временем у Гордона стали проявляться признаки психического расстройства, и, по сообщениям, в 1970 году он ударил свою тогдашнюю подругу, певицу Риту Кулидж, в отеле. 3 июня 1983 года Гордон напал на свою 72-летнюю мать Озу Гордон с молотком, а затем с ножом. Он признался в содеянном, утверждая, что голос в его голове приказал ему убить ее. После ареста ему поставили диагноз – "шизофрения".

В 1984 году Гордона приговорили к заключению на срок от 16 лет до пожизненного.

Несмотря на диагноз шизофрении, судья постановил, что он не может быть признан невиновным по причине невменяемости в соответствии с действовавшими в то время законами Калифорнии.

В марте 2018 года ему отказали в условно-досрочном освобождении в 10-й раз.