Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Умер барабанщик рок-гитариста Эрика Клэптона, убивший свою мать

барабанщик Эрика Клэптона Фото: wikimedia
Джим Гордон – барабанщик рок-гитариста Эрика Клэптона и участника The Beatles Джорджа Харрисона, лауреат премии "Грэмми", умер в возрасте 77 лет, сообщает Zakon.kz.

Его публицист Боб Мерлис подтвердил, что Гордон умер 15 марта в Калифорнийском медицинском центре в Вакавилле по естественным причинам после длительного заключения и борьбы с психическими заболеваниями, сообщает New York Post.

Гордон родился 14 июля 1945 года, играл в группе Everly Brothers и участвовал в записи альбома The Beach Boys "Pet Sounds" 1966 года.

Он гастролировал с британским рок-музыкантом Эриком Клэптоном в 1969 и 1970 годах в составе группы Delaney & Bonnie. Клэптон также создал новую группу Derek and the Dominos, в которой играл Гордон.

Группа работала над сольным альбомом гитариста The Beatles Джорджа Харрисона 1970 года "All Things Must Pass".

Гордон и Клэптон также стали соавторами популярного хита 1971 года "Layla". За эту песню Гордон получил свою первую и единственную премию "Грэмми".

Джим Гордон за ударной установкой

Со временем у Гордона стали проявляться признаки психического расстройства, и, по сообщениям, в 1970 году он ударил свою тогдашнюю подругу, певицу Риту Кулидж, в отеле. 3 июня 1983 года Гордон напал на свою 72-летнюю мать Озу Гордон с молотком, а затем с ножом. Он признался в содеянном, утверждая, что голос в его голове приказал ему убить ее. После ареста ему поставили диагноз – "шизофрения".

В 1984 году Гордона приговорили к заключению на срок от 16 лет до пожизненного.

Несмотря на диагноз шизофрении, судья постановил, что он не может быть признан невиновным по причине невменяемости в соответствии с действовавшими в то время законами Калифорнии.

В марте 2018 года ему отказали в условно-досрочном освобождении в 10-й раз.

Читайте также

В Иране арестовали 110 человек по подозрению в отравлении школьниц газом

В одной из школ США построили "пуленепробиваемые" комнаты

Пять планет будут видны с Земли 28 марта

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления