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Законодательство РК

Парламент принял новый Социальный кодекс

Казахстан Сенат Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената 16 марта приняли во втором чтении законопроект по новому Социальному кодексу, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Ляззат Калтаева в своем докладе отметила, что в ходе обсуждения законопроекта и сопутствующих к нему документов были предложены около 500 поправок. Рабочая группа включила 402 поправки. Одна из них - повышение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий на 14,5% лицам, с инвалидностью, по потере кормильца и отдельным категориям лиц, воспитывающим ребенка с инвалидностью, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги, жертвам политических репрессий и лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность.

"Второе, предоставление права на получение государственного пособия осужденным лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и осуществляющим уход за осужденным с инвалидностью первой группы. Размер пособия ежемесячно составит 1,61 прожиточного минимума (65 тысяч 313 тенге). На сегодня 54 осужденных лиц с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы".Ляззат Калтаева

Также поправки включают обеспечение обязательным социальным и медицинским страхованием индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении. Эта норма, по словам Ляззат Калтаевой, позволит охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тыс. индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы.

Также вводится понятие карта "Ата жолы", выдаваемая бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающих востребованными профессиями из числа этнических казахов (граждан других стран), в целях укрепления их связи с исторической родиной и для реализации их потенциала в Казахстане.

"Это позволит в ближайшие годы привлечь в страну более 100 этнических казахов из числа успешных предпринимателей и специалистов высокой квалификации".Ляззат Калтаева

В сопутствующие законопроекты внесли следующие изменения:

  • исключение поправок, вносимых в Трудовой кодекс Республики Казахстан, предусматривающих исключение из учетного периода отработанных часов в праздничные и выходные дни, возможность привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без его согласия;
  • переход от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений;
  • исключение примирения с нарушителем в случае неоднократности совершения правонарушений в области семейно-бытовых отношений и ужесточение ответственности за повторное совершение правонарушений в рассматриваемой сфере.

Днем ранее сенаторы одобрили документ в первом чтении. По словам министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, Социальный кодекс кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

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