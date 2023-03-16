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Туман будет накрывать Алматы ближайшие три дня

Туман будет накрывать Алматы ближайшие три дня Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 17-19 марта, сообщает Zakon.kz.

17 марта – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 7-9 тепла.

18 марта – облачно, временами дождь, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.

19 марта – переменная облачность, ночью  дождь, туман. Ветер восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

С утра 16 марта город накрыл туман. Фотографиями тумана делятся алматинцы, проживающие в разных частях города.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Алматы
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