Туман будет накрывать Алматы ближайшие три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 17-19 марта, сообщает Zakon.kz.
17 марта – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 7-9 тепла.
18 марта – облачно, временами дождь, туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
19 марта – переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер восточный 3-8, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.
С утра 16 марта город накрыл туман. Фотографиями тумана делятся алматинцы, проживающие в разных частях города.
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