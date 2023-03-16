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"Сайлент Хилл" по-алматински: город накрыл туман

"Сайлент Хилл" по-алматински: город накрыл туман Фото: Zakon.kz
С утра 16 марта 2023 года Алматы напоминает заброшенный мистический город "Сайлент Хилл" из одноименного фильма и игры – южную столицу накрыл туман, который местами густой, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями тумана делятся алматинцы, проживающие в разных частях города.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В некоторых частях южной столицы туман настолько густой, что с трудом видны рядом стоящие здания. В других частях Алматы он еле виден.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

О том, что Алматы накроет туман, синоптики предупреждали накануне, 15 марта. Сообщалось, что 17 и 18 марта в южной столице ожидаются осадки (преимущественно дождь) и туман.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также синоптики ранее рассказали, какой будет погода в Казахстане сегодня, 16 марта 2023 года.

"Сайлент Хилл" (дословно "Тихий Холм") – канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре.

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