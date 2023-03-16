"Сайлент Хилл" по-алматински: город накрыл туман
Фотографиями тумана делятся алматинцы, проживающие в разных частях города.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В некоторых частях южной столицы туман настолько густой, что с трудом видны рядом стоящие здания. В других частях Алматы он еле виден.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
О том, что Алматы накроет туман, синоптики предупреждали накануне, 15 марта. Сообщалось, что 17 и 18 марта в южной столице ожидаются осадки (преимущественно дождь) и туман.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Также синоптики ранее рассказали, какой будет погода в Казахстане сегодня, 16 марта 2023 года.
"Сайлент Хилл" (дословно "Тихий Холм") – канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре.