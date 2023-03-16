Жазира Оракбаева принесла первую победу Казахстану на ЧМ-2023 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Нью-Дели (Индия) стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин. В первый день соревнований ринг данного турнира свою соперницу испытала казахстанка Жазира Оракбаева, которая одержала уверенную победу нокдауном, сообщает Zakon.kz.
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Из 12-ти казахстанских участниц, которые приехали в Индию, Жазира Оракбаева получила право первой начать ЧМ-2023. 23-летняя казахстанская боксерша, которая выступала в весовой категории до 52 кг, встречалась с Чань Ча-Cунь из Тайваня.
Бронзовый призер азиатского первенства прошлого года Оракбаева не оставила шансов своей сопернице, отправив ее несколько раз в нокдаун.
И судья на 15-ой секунде третьего раунда вынужден был остановить поединок за явным преимуществом казахстанской спортсменки.
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