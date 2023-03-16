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Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет под влиянием обширного отрога антициклона, с чем ожидается ясная погода без осадков

По прогнозу синоптиков на севере, юго-востоке, востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег). Также ожидается гололед.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -7-9°С, днем около -1+1°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +7+9°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

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