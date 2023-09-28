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Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу

Синоптики рассказали, какой будет погода в пятницу Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в западной части страны ожидается погода без осадков, а на остальной территории республики пройдут дожди, днем в горных районах Алматинской области – осадки (дождь, снег). В южной половине – грозы.

По Казахстану – туманы, на юге, юго-востоке, днем на востоке и в центре – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер в западных направлении 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

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