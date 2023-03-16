В МАГАТЭ заявили о пропаже 2,5 тонн урана в Ливии

Ядерные инспекторы ООН обнаружили, что около 2,5 тонн природного урана пропало с объекта, который не контролируется правительством Ливии, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил государствам-членам организации, что во вторник инспекторы обнаружили отсутствие 10 бочек с концентратом урановой руды.



МАГАТЭ проведет дальнейшие мероприятия "для выяснения обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения".

Природный уран нельзя сразу использовать для производства энергии или топлива для бомб, так как процесс обогащения обычно требует превращения металла в газ, который затем раскручивается в центрифугах для достижения необходимого уровня.

Каждая тонна природного урана быть обогащена до 5,6 кг оружейного материала. Эксперты выразили опасения, что уран может попасть не в те руки.

"Отсутствие информации о нынешнем местонахождении ядерного материала может представлять радиологический риск, а также проблемы ядерной безопасности". Рафаэль Гросси

В 2003 году Ливия при тогдашнем главе Муаммаре Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия, в рамках которой в страну доставили центрифуги, способные обогащать уран.



С момента свержения Каддафи в 2011 году страну охватил политический кризис, в результате которого множество ополченцев сформировали противоборствующие альянсы, поддерживаемые иностранными державами.

Ливия по-прежнему разделена между номинально временным правительством в столице Триполи на западе и другим правительством на востоке, поддерживаемым военным силовиком Халифой Хафтаром.